INTEC capacita a especialistas del sector ambiental en identificación de plásticos biobasados, bioplásticos y compostables

SANTO DOMINGO.- El Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) impartió la capacitación regional en Plásticos Biobasados, Bioplásticos y Compostables, una formación teórica y práctica que busca educar en metodologías de degradación de bioplásticos y compostables en sectores como embalaje, agricultura, construcción y biomédica.

Esta capacitación forma parte del proyecto SICA-AZUL, una gestión intersectorial para proteger el medioambiente marino, ejecutada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y financiada por la República de China (Taiwán).

Las sesiones dirigidas a técnicos de ministerios y secretarías de ambiente de la región SICA explicaron las propiedades y aplicaciones de los bioplásticos, así como las normativas y certificaciones en biodegradabilidad y compostabilidad incluidas en el Protocolo Regional para la Identificación de Plásticos Biobasados, Bioplásticos y Compostables, diseñado por el CEGA con el apoyo técnico de la Unidad de Innnovación en Bioplásticos y Biomateriales, documento que constituye una herramienta técnica de referencia para los países de la región.

“La sostenibilidad no se logra con eslóganes, se logra con ciencia, método, trazabilidad y cooperación. Por eso esta capacitación no debe terminar aquí, sino que debe convertirse en una red regional que promueva la adopción gradual de la guía y que crea condiciones para que la innovación sea verificable y escalable”, fueron las palabras de Arturo Del Villar, rector del INTEC, durante el acto de entrega de certificados.

El rector agradeció a los participantes por asumir el compromiso con su preparación técnica, con la gestión responsable de materiales y la protección de los ecosistemas.

La región SICA está conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, países que enfrentan desafíos comunes en la gestión de residuos plásticos, particularmente en lo relativo a la identificación, clasificación y disposición final de materiales emergentes como los bioplásticos y plásticos compostables.

Durante la apertura de la capacitación, Ana Emilia Pimentel, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que la región SICA enfrenta retos importantes con ecosistemas vulnerables, una fuerte dependencia de los recursos naturales y una cadena de valor cada vez más interconectadas.

“En este contexto, avanzar hacia alternativas basadas en criterios técnicos, evidencia científica y una adecuada evaluación de impacto resulta fundamental para evitar soluciones aparentes que no generan beneficios ambientales. Esta guía para República Dominicana representa la constitución de un acervo de información, sobre todo en este contexto donde estamos aprobando una nueva Ley de Residuos Sólidos”, explicó la servidora pública representante del ministro Armando Paíno Henríquez, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la CCAD.

Rosario Aróstegui, vicerrectora de Investigación y Vinculación del INTEC, reconoció los aportes que garantizan el Protocolo, el cual asegura que permitirá reforzar la educación, los marcos de regulación y la implementación de medidas para el cuidado del medioambiente en diferentes etapas.

“A nosotros nos llena de mucha alegría poder contar con ustedes y contar con el apoyo de las distintas instituciones para que sigamos sumando en el desarrollo de capacidades para dar soluciones no solo en República Dominicana, sino en toda la región, porque está en nuestra misión como institución el desarrollo de socios estratégicos para buscar soluciones de impacto social. Esto solo se logra combinando la excelencia académica con la investigación y la sociedad”, compartió Arostegui.

Ernesto Huang, en representación de la cooperación de la República de China en Taiwán, explicó que a través del proyecto SICA se aporta de manera integrada a temas estratégicos de la región para avanzar hacia una economía circular con beneficios ambientales y productivos.

«Creemos firmemente que el aprendizaje mutuo y la cooperación técnica son herramientas clave para fortalecer capacidades regionales y confiamos en que a futuro se continuarán generando espacios para compartir experiencias, resultados y lecciones aprendidas en la temática que hoy nos convocan”, expresó Huang.

Sobre la capacitación

La capacitación fue estructurada en seis módulos, distribuidos en tres virtuales y tres presenciales, con el propósito de integrar la formación teórica con el análisis técnico y la demostración práctica de metodologías asociadas a la biodegradabilidad, compostabilidad y caracterización de materiales.

La capacitación permitió a los participantes comprender los fundamentos técnicos del protocolo, conocer los criterios de clasificación de materiales, interpretar normas y certificaciones internacionales, y analizar los desafíos reales que enfrenta la región SICA para la implementación de sistemas adecuados de gestión de bioplásticos y plásticos compostables.

Durante los módulos virtuales estuvieron los docentes Carmen Hernández, del Área de Ciencias Básicas y Ambientales y Harrison de la Rosa, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. En la modalidad presencial Yaset Rodríguez, coordinador de la Unidad de Innovación en Bioplásticos y Biomateriales y Pamela Tejada, encargada del Laboratorio de Reactores y Biorreactores del INTEC.

