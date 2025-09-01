Indomet: Vaguada provocará aguaceros locales en varias provincias; persistirá el calor

Santo Domingo, R.D. – Una vaguada en niveles altos de la troposfera provocará, este lunes, aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El Indomet detalló que, durante la mañana, se esperan chubascos aislados en La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona. Mientras que, en la tarde, se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos sobre Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

El organismo señaló que, en el resto del país, predominará un cielo soleado, ligeramente opaco y de aspecto grisáceo, debido al polvo del Sahara.

Advirtió que las temperaturas continuarán elevadas, por la temporada de verano y el viento cálido y húmedo del sureste. Recomendó hidratarse, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Actividad ciclónica

El Indomet informó que mantiene vigilancia sobre una onda tropical que emerge de las costas africanas. Este sistema presenta una baja probabilidad de desarrollo ciclónico; un 40% para las próximas 48 horas, y en los próximos siete días.