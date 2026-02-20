INABIE pone en funcionamiento módulo de salud bucal para beneficiar a más de 6,000 estudiantes de Villa Vásquez

Villa Vásquez, Montecristi.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en funcionamiento un nuevo módulo de salud bucal en el Centro Educativo Leopoldo Miguel Navarro, de Villa Vásquez, para beneficiar a 6,152 estudiantes del Distrito Educativo 13-03, fortaleciendo la atención odontológica dentro del sistema educativo público de esta demarcación.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el subdirector del INABIE, Luis Valdez, quien asistió en representación del director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez.

Durante su intervención, Valdez expresó: “Nos sentimos sumamente orgullosos de lo que estamos entregando hoy aquí. Venimos de escuelas públicas como esta y sabemos lo que significa para una familia contar con servicios que antes no existían. Cada módulo que instalamos es una muestra de que estamos trabajando día y noche por el bienestar de nuestros niños y niñas, quienes son el futuro del país”.

De su lado, la directora del Centro Educativo Leopoldo Miguel Navarro, Jacqueline Salcedo, manifestó la satisfacción de la comunidad escolar por la instalación del módulo: “A partir de este momento vamos a marcar un hito de diferencia, donde la sonrisa y la salud de nuestros estudiantes va a mejorar”.

Al pronunciar las palabras de agradecimiento, el estudiante Gilbert Smil Martínez dijo que además de mejorar la escuela, el nuevo módulo cuida algo muy valioso para ellos, como es la salud y la sonrisa.

Sobre el módulo de salud bucal

Este es el módulo número 60 instalado por el INABIE a nivel nacional y el primero en la provincia Montecristi, correspondiente a la Regional Educativa 13.

Fue diseñado bajo criterios de comodidad, higiene y funcionalidad, e incluye sillón dental completo, aparato de rayos X periapical, autoclave, compresor odontológico y lava instrumentos médico-quirúrgico, además de otras herramientas necesarias para brindar atención segura y de calidad.

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran diagnósticos, profilaxis, detartrajes, aplicaciones de flúor, restauraciones en resina, exodoncias temporales y permanentes, recubrimientos pulpares, entre otros procedimientos odontológicos básicos.

Además de los estudiantes del Centro Educativo Leopoldo Miguel Navarro, también tendrán acceso al servicio alumnos de otros planteles públicos del Distrito Educativo 13-03, previa coordinación con el personal odontológico asignado.

El impacto económico para los hogares resulta significativo, ya que las atenciones ofrecidas de manera gratuita representan un ahorro considerable frente a los costos de tratamientos en centros privados.

En esta actividad, acompañaron al subdirector Valdez la subdirectora Milly Pérez; el encargado de las oficinas de representación provincial, Santo Gervacio; la encargada del Departamento de Gestión de Salud Escolar, Ana Zabala; y la encargada de la División de Salud Bucal, Julitza Valdez.

Además, la actividad contó con la presencia del director adjunto del Distrito Educativo 13-03, Iván Torres; el director provincial, Elvidio Vázquez; la vicealcaldesa Dulce Santos; el diputado Rosendy Polanco; el exsenador Moreno Arias; el pastor Rubén Fabián, de la Iglesia Templo Montes de Sion; y en representación de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, el señor Fermín Rodríguez, además de técnicos distritales, docentes, padres y estudiantes.

Visited 4 times, 4 visit(s) today