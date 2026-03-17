INABIE anuncia proyecto piloto de suplementación escolar en beneficio de 70 mil estudiantes

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció que implementará un proyecto piloto de suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes.

La iniciativa busca reducir la brecha de micronutrientes prioritarios en escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público.

Asimismo, el INABIE invitó a la industria farmacéutica nacional, especialistas en nutrición y actores del sector salud a presentar observaciones técnicas que fortalezcan el diseño y ejecución del proyecto, asegurando transparencia, eficiencia y calidad.

El proyecto complementará al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que actualmente garantiza alimentación diaria a casi 2 millones de estudiantes en más de 7 mil centros educativos del país.

La Encuesta Nacional de Micronutrientes realizada en 2024 reporta que la anemia afecta al 24.2% de los menores de 6 años y al 17.0% de los escolares de 6 a 18 años, lo que constituye un problema relevante de salud pública. El análisis técnico confirma que, aun sumando los aportes del PAE, existen brechas de zinc, vitaminas A, B6 y E.

El director de salud y nutrición del INABIE, Luis Lizardo, manifestó que la introducción de un suplemento en formato gomita adaptado al contexto escolar permitirá cerrar esas brechas.

Alcance del proyecto

El piloto se implementará en 6 regionales educativas, priorizadas por indicadores de malnutrición, con 70,000 estudiantes recibiendo una gomita tres veces por semana durante el año escolar (144 unidades por estudiante).

La entrega será supervisada a través de un registro de distribución y monitoreo de eventos adversos. Se realizarán evaluaciones a 6 y 12 meses para medir impacto sobre hemoglobina, otros marcadores y aceptación del suplemento.

Proceso de adquisición y transparencia

El instituto detalló que actualmente, se lleva a cabo el proceso de compra del suplemento conforme a la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, garantizando transparencia, competencia entre oferentes y el uso responsable de los recursos del Estado.

Para la planificación del proyecto, se estableció un precio total estimado de 151 millones 200 mil pesos y un tope de referencia máximo de 18 pesos por unidad, calculado a partir de las referencias de mercado que incluyen calidad, requerimientos nutricionales, estándares sanitarios y costos logísticos.

El precio final será determinado por la competencia entre oferentes, adjudicándose al proveedor que cumpla con los requisitos técnicos y presente las mejores condiciones económicas.

El proceso se encuentra abierto a la participación de todos los oferentes que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas.

Los interesados pueden consultar el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y toda la documentación relacionada al proceso, bajo la referencia INABIE-CCC-LPN-2026-0002, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Llamado a la industria farmacéutica

El INABIE convocó a la industria farmacéutica nacional, especialistas en nutrición y actores del sector salud a presentar observaciones y aportes técnicos durante la fase de consulta del proceso de compra del suplemento, con el objetivo de fortalecer las especificaciones técnicas y asegurar la correcta implementación del plan piloto.

Con esta iniciativa, el instituto reafirma su compromiso con la nutrición, salud y desarrollo integral de los estudiantes del sistema educativo público, contribuyendo a mejorar sus condiciones de aprendizaje y bienestar general. ///

Visited 1 times, 1 visit(s) today