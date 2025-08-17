Huracán Erin provocará aguaceros, ráfagas de viento y oleaje peligroso en varias provincias del país

Santo Domingo, R.D. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, bandas nubosas asociadas al huracán Erin, están incidiendo sobre el territorio nacional, generando aguaceros locales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje peligroso en provincias de la costa norte del país.

Los meteorólogos Henry Agramonte, Eimer Bautista y Fermín Estévez indicaron que, estas condiciones se presentan en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Asimismo, señalaron que, a medida que Erin continúe desplazándose hacia el oeste/noroeste, los efectos indirectos del fenómeno se extenderán hacia otras localidades del interior, incluyendo el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras.

En su más reciente informe, el Indomet detalló que, a las 7:00 a.m., de este domingo, el centro del huracán Erin se ubicaba cerca de la latitud 20.7 norte y longitud 66.6 oeste, a unos 260 km al norte/noreste de San Juan, Puerto Rico, y aproximadamente a 290 km al noreste de Punta Cana.

El sistema se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 22 km/h, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y ráfagas superiores, que lo colocan como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Advirtió que las condiciones marítimas continuarán deteriorándose en la costa Atlántica, con oleaje anormal y rompientes, que podrían superar los 10 pies de altura. En tal sentido, recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.

Asimismo, exhortó a los residentes en zonas bajas de la costa Atlántica a mantenerse vigilantes ante la posibilidad de inundaciones costeras durante el día de hoy.

El organismo indicó que, los modelos de precipitaciones muestran acumulados entre 60 y 80 milímetros durante las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunas zonas del territorio nacional.

El Indomet aseguró que mantiene un monitoreo constante de la evolución y trayectoria del huracán Erin, al tiempo que reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Indomet.