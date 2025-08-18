HURACÁN ERIN CONTINÚA ALEJÁNDOSE DEL PAÍS, PERO SUS BANDAS NUBOSAS INCIDEN EN VARIAS REGIONES

El huracán Erín continuará alejándose de la República Dominicana, sin embargo, sus efectos indirectos seguirán generando oleaje anormal en la costa Atlántica. Además, desde tempranas horas matutinas y durante la mañana, bandas nubosas asociadas a Erin, mantendrán las condiciones atmosféricas favorables, para que se desarrollen nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste. Esta actividad precipitaciones se extenderá hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

El huracán ERIN es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h. Se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h. Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, es importante estar atentos a nuestras actualizaciones.

Una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una baja presión podría formarse sobre el Atlántico tropical con movimiento hacia el oeste. Probabilidad de formación hasta 48 horas baja cerca del 0% y probabilidad de formación hasta 7 días de un 50%.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene el nivel aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erín, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas, hacia las provincias encontradas en el siguiente cuadro:

ALERTAS METEOROLÓGICAS POR EFECTOS INDIRECTOS DEL HURACÁN ERIN ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS La Altagracia Espaillat El Seibo Puerto Plata Hato Mayor Montecristi Samaná María Trinidad Sánchez TOTAL: 0 TOTAL: 8 TOTAL: 0

Distrito Nacional: aumentos nubosos con chubascos, aisladas tronadas y ráfagas de viento. En la tarde chubascos aislados y pasajeros.

Santo Domingo Norte: nublados con posibles con chubascos, aisladas tronadas y ráfagas de viento. En la tarde chubascos aislados y pasajeros.

Santo Domingo Este: aumentos nubosos en las primeras horas de la mañana con chubascos ocasionales, tronadas distanciadas y ráfagas de viento. En la tarde chubascos aislados y pasajeros.

Santo Domingo Oeste: nublado en ocasiones con chubascos, aisladas tronadas y ráfagas de viento. En la tarde medio nublado con chubascos pasajeros.

Temperaturas: la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: Huracán Erín categoría 4 incide indirectamente sobre el país… Oleaje peligroso en la costa Atlántica… Varias provincias en aviso.

Mañana martes, el huracán Erín estará bien distante de nuestra área de pronóstico, pero sus remanentes nubosos continuarán generando, principalmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche, aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones: noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central y zona fronteriza. El oleaje en la costa Atlántica retornará gradualmente a la normalidad en horas de la noche.

El miércoles, en las horas matutinas, el ambiente atmosférico no mostrará cambios apreciables, no obstante, en la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, estarán interactuando con la humedad existente en la masa de aire que nos cubre. Se pronostica que en horas de la tarde, se presentaran algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias como Montecristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, entre otras cercanas.

Distrito Nacional: nubes dispersas y caluroso.

Santo Domingo: pocas nubes y caluroso.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 34/36 21/23 Puerto Plata Mayormente nublado con aguaceros, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso. 32/35 25/27 Duarte Nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 Constanza Nublado con lluvias dispersas en forma de aguaceros en ocasiones. 27/29 12/14 Peravia Incrementos nubosos chubascos locales, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 25/27 San Pedro de Macorís Medio nublado con chubascos aislados y ráfagas de viento. 33/35 22/24 La Romana Medio nublado con chubascos aislados y ráfagas de viento. 33/35 22/24 La Vega Nublado con aguaceros moderados, tronadas aisladas y ráfagas de viento en la tarde. 33/35 19/22 Monseñor Nouel Nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en la tarde. 32/34 22/24 San Cristóbal Nublado con lluvias, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 Samaná Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso. 33/35 22/24 Monte Cristi Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleaje peligroso. 34/36 23/25 Azua Nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 San Juan Nublado con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 32/34 18/20 Barahona Nublado con aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 La Altagracia Nublado con lluvias esporádicas, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 33/36 23/25

Meteorólogos: Damaris Mercedes / Caridad Hernández.-