Héctor Acosta “El Torito” promete una noche histórica en Higüey este San Valentín

El artista asegura que celebrará “una gran fiesta para la historia” en su segunda casa, acompañado de un grupo musical invitado y con la animación especial de reconocidos presentadores

13 de febrero de 2026
 Higüey, R.D. – En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el reconocido merenguero y bachatero dominicano Héctor Acosta “El Torito” invitó a todo el público de Higüey y zonas aledañas a darse cita mañana en su esperado concierto especial de San Valentín, donde promete una noche cargada de emociones, recuerdos y grandes éxitos.

El artista expresó que este espectáculo será “una gran fiesta recordando los viejos tiempos, una celebración para la historia”, dedicada especialmente a las parejas y amigos que desean festejar el amor con buena música en vivo.

“El Torito” destacó el cariño especial que siente por Higüey, a la que definió como su segunda casa, asegurando que cada presentación en esta ciudad se convierte en una experiencia inolvidable tanto para él como para su público.

La velada contará además con la participación del grupo musical invitado Los Kompa, quienes aportarán su energía y repertorio a esta noche romántica.

La conducción del evento estará a cargo de Alex Macías y Jenny Blanco, quienes serán los presentadores oficiales de este concierto dedicado al amor.

El repertorio incluirá los grandes éxitos que han marcado generaciones, tanto en merengue como en bachata, en una producción pensada para que el público cante, baile y celebre en un ambiente de alegría y romanticismo.

Las puertas estarán abiertas temprano para recibir a todos los enamorados y amigos que quieran vivir una experiencia musical única este Día de San Valentín, en una noche que promete quedar grabada en la memoria de Higüey.

