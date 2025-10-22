- Publicidad -
Estado Del Tiempo

Hay aguaceros con tormentas eléctricas en buena parte de RD

PRIMICIAS DIGITAL22 de octubre de 2025
1 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO.- Un amplio campo nuboso  asociado al fenómeno atmosférico Melissa sigue incidiendo sobre la República Dominicana, donde este miércoles en la tarde se registraban aguaceros fuertes con tormentas eléctricas en distintas zonas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El organismo, en su último informe, indicó que las condiciones marítimas están anormales en las costas del país.

Señaló que Melissa, la tormenta tropical número 13 de la actual temporada ciclónica,  esta localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), moviéndose lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h.

Se  prevé que en los próximos días se mueva hacia el noroeste y nor/noroeste. Posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual de la misma en los siguientes días.

INFORME COMPLETO DEL INDOMET

Para ver completo el informe de INDOMET, dar clic aquiÑ

https://indomet.gob.do/pronostico/informe-del-tiempo

 

INFORME DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES

También el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, emite un amplio informe sobre Melissa:

https://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATASAT3+shtml/221748.shtml

 

Fuuente: Almomento.net

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL22 de octubre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

COPRE informa que se mantiene en sesión permanente ante el paso de la tormenta Melissa próximo al país

22 de octubre de 2025

Alcaldía de Santiago realiza saneamiento de cañadas ante lluvias por tormenta Melissa

22 de octubre de 2025

Defensa Civil en el terreno; institución coordina asistencia para personas albergadas por Tormenta Melissa

22 de octubre de 2025

Edesur Dominicana activa Plan de Contingencia por la tormenta Melissa

22 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!