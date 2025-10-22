Hay aguaceros con tormentas eléctricas en buena parte de RD

SANTO DOMINGO.- Un amplio campo nuboso asociado al fenómeno atmosférico Melissa sigue incidiendo sobre la República Dominicana, donde este miércoles en la tarde se registraban aguaceros fuertes con tormentas eléctricas en distintas zonas, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El organismo, en su último informe, indicó que las condiciones marítimas están anormales en las costas del país.

Señaló que Melissa, la tormenta tropical número 13 de la actual temporada ciclónica, esta localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), moviéndose lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h.

Se prevé que en los próximos días se mueva hacia el noroeste y nor/noroeste. Posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual de la misma en los siguientes días.

También el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, emite un amplio informe sobre Melissa:

Fuuente: Almomento.net