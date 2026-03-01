Grupo de Medios Panorama encabezará cadena que transmitirá serie histórica entre la Selección Dominicana y los Tigres de Detroit

Los medios oficiales serán VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM y Baní FM 97.5



Santo Domingo.– El Grupo de Medios Panorama anunció que, como propietaria de los derechos exclusivos de transmisión para televisión abierta en territorio dominicano, llevará al público, junto a otros medios aliados los dos partidos de exhibición que disputará la Selección Nacional de República Dominicana frente a los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La transmisión se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur, garantizando una transmisión amplia y simultánea en todo el territorio nacional.

Los encuentros están programados para los días 3 y 4 de marzo de 2026, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, y marcarán un hecho sin precedentes en la historia del béisbol dominicano: será la primera vez que la Selección Nacional reciba en el país a un club de las Grandes Ligas para partidos de exhibición.

Estos partidos tendrán un carácter conmemorativo, ya que se celebrarán en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set, en Santo Domingo. Como parte de este homenaje, la Major League Baseball (MLB) y la UEPA realizarán una donación a la Cruz Roja Dominicana, en honor a las víctimas y en respaldo a la labor humanitaria de la institución.

La serie ante los Tigres de Detroit forma parte de la antesala del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y representa una oportunidad única para que la fanaticada dominicana vea en acción a su selección nacional frente a un equipo de las Grandes Ligas, en suelo dominicano y con transmisión abierta para todo el país.

Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, subrayó que la meta es ofrecer una transmisión sólida, cercana y de alto nivel, capaz de conectar con la audiencia en todo el territorio nacional.

Señaló que asumir este reto representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un privilegio, al tratarse de un evento que coloca nuevamente a la República Dominicana en el centro del escenario internacional.

“Nos mueve el respeto por la fanaticada y lo que representan estos juegos para el país. El equipo dominicano representa el talento, el carácter y la historia de nuestro béisbol, y nuestra misión es que esa experiencia pueda vivirse plenamente en cada hogar a través de esta cadena oficial de transmisión, subrayó.

Se recuerda que Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA). En tal virtud, también transmitirá cada uno de los 47 partidos del torneo para que los fanáticos sigan con pasión todo lo que acontece en el evento.

Con esta transmisión, Grupo de Medios Panorama y los medios aliados reafirman su compromiso de llevar a la audiencia contenidos de alto valor deportivo, histórico y humano, en un momento clave para el béisbol y para la memoria colectiva del país.

Visited 4 times, 4 visit(s) today