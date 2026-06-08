Nacional U12 de Fedom será dedicado a Edgar Augusto Feliz

Santo Domingo, D.N.- La Federación Dominicana de Béisbol Inc. (Fedom) y su titular Juan Núñez anunciaron la mañana de este lunes que, el VII Campeonato Nacional U12 “Copa Robinson Canó” en este 2026 se llevará a cabo del 10 al 14 de junio tendrá una dedicatoria especial al Dr. Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).

El anuncio se realizó en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes (Miderec) en rueda de prensa.

“Como Ministro de Deportes me siento orgulloso por el trabajo realizado desde la Federación en beneficio del béisbol dominicano, auguramos un año más de éxito para este evento que reúne a los mejores talentos al igual que los mejores técnicos de las provincias que ya están clasificadas al Nacional U12”, expresó Kelvin Cruz, ministro Miderec.

Édgar Feliz ha sido uno de los principales padrinos de la Federación, si hoy podemos exhibir grandes logros en la institución sobre todo en los torneos de desarrollo ha sido por ese gran apoyo brindado por el amigo y excelente ser humano el doctor Edgar Feliz, quien siempre ha estado presente para nosotros, no se ha realizado un torneo nacional que no nos haya tendido su mano amiga, siempre ha estado ahí para la Federación Dominicana de Béisbol, por eso debemos ser agradecido él es parte importante del éxito nuestro”, dijo Juan Núñez., presidente Fedom.

La justa se celebrará en El Toro de Guerra en Santo Domingo Este, en IPL Academy, en donde estarán participando los equipos de Duarte, Valverde, Peravia y los bicampeones nacionales la Provincia Santo Domingo que conforman el grupo A, mientras que en el B estarán los combinados de Santiago, el Distrito Nacional, Bahoruco, y San Pedro de Macorís.

Inauguración.

El titular de la Fedom informó que se está preparando un evento a la altura del Nacional U12 “Copa Robinson Canó”, y que la inauguración será una muestra de ello, la misma está pautada para el miércoles 10 de junio a las 1:30 de la tarde.

Formato de competencia.

Los equipos divididos en dos grupos de cuatro, en donde cada equipo en su grupo disputará tres encuentros, la fase de grupos será del 10 al 11 junio, avanzando a la semifinal los dos mejores posicionados tanto del A como del B.

La semifinal está prevista para realizarse el sábado 12 de junio, a las 10:00 de la mañana el segundo del Grupo A se enfrenta al primero del Grupo B y a las 2:00 p.m. chocan el segundo del B versus el primeo del A, los ganadores de ambos encuentros van por el oro y los perdedores se disputarán el bronce.

El juego por el bronce está programado para las 10:00 a.m. del domingo 14 de junio y a las 2:00 de la tarde la gran final en donde conoceremos quien se llevará a la casa la gran Copa RobinsonCanó 2026.

Transmisión.

Como parte del acuerdo de cooperación entre el Grupo de Medios Panorama y la Fedom firmado en 2024, todos los partidos del 7mo. Campeonato Nacional U12 “Copa Robinson Canó” llegarán al pueblo dominicano por VTV Canal 32 y todas las plataformas digitales del prestigioso medio.

Serán cuatro partidos diarios durante la fase de grupos que podrán disfrutar en horario de las 9:00 a.m., el segundo para las 11:30 de la mañana y los vespertinos serán a las 1:30 p.m. y el último de la tanda a las 4:00 de la tarde.

Un derroche de talento será exhibido en la Copa Robinson Canó, en donde los mejores en su edad (11 y 12 años) mostrarán su talento y saltarán al terreno en búsqueda de un cupo dentro del equipo que representará al país en el venidero XXXV Campeonato Panamericano Sub-12 WBSC Américas que se realizará en el país recientemente anunciado para el mes de noviembre del 20 al 27.

El Campeonato Nacional U12 “Copa Robinson Canó” que organiza la Federación Dominicana de Béisbol Inc. (Fedom) cuenta con el respaldo del Gripo de Medios Panorama, el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), también de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) quienes serán los responsables del traslado de ocho equipos participantes, y el almuerzo será suministrado por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).

Estuvieron presentes en la actividad junto a Juan Núñez, el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el viceministro de deportes, Franklyn de La Mota, Erick Then director técnico del torneo, Arturo Brito, tesorero y José Sena, secretario de organización de la Fedom.

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