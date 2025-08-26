Grupo Cometa celebra el lanzamiento de los productos EcoFlow

Santo Domingo, DN martes 26 de agosto 2025 -. Grupo Cometa, empresa líder en soluciones automotrices y energéticas, celebró el lanzamiento de los nuevos productos EcoFlow, una marca de energía limpia que cumple con los más altos estándares del sector. El evento se realizó en el Hotel Intercontinental e incluyó demostraciones en vivo, charlas informativas y la participación de clientes, colaboradores y representantes de la marca.

José Enrique Núñez Cerdeiros, Director Comercial de Grupo Cometa, destacó que el lanzamiento de los nuevos productos Ecoflow busca ofrecer soluciones de energía limpia, con carga rápida y portabilidad, adaptadas a los requerimientos energéticos más exigentes del mercado. Asimismo, subrayó el compromiso de Grupo Cometa de seguir creciendo e innovando, ofreciendo constantemente soluciones que se adapten a las necesidades de sus clientes.

Durante la jornada, se presentaron en detalle los principales atributos y beneficios de los productos Ecoflow, donde se realizaron demostraciones en vivo a cargo de expertos técnicos, quienes explicaron el funcionamiento, aplicaciones y ventajas competitivas de las distintas soluciones de la marca.

Los asistentes también pudieron interactuar directamente con los productos en una zona de exhibición, conocer sus especificaciones y probarlos con distintos aparatos electrónicos disponibles, lo que permitió una experiencia práctica y educativa. El desarrollo del seminario permitió a los participantes conocer en profundidad el portafolio de Ecoflow, explorar posibles alianzas estratégicas y reforzar la presencia de la marca en el mercado local.

Sobre Grupo Cometa

Grupo Cometa celebra este año su 50 aniversario de presencia en el mercado dominicano como distribuidor multimarcas en las categorías de baterías, neumáticos, lubricantes y accesorios. A lo largo de estos 50 años, la empresa se ha destacado por su trayectoria de calidad y consistencia, así como por su compromiso constante con la innovación, pilares fundamentales de su estrategia corporativa.