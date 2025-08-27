- Publicidad -
José Eduardo Lama,Gia Cavagliano, José Augusto Muñoz, Karla Lama, Darío Lama y Gianni Cavagliano
Sociales

Grupo Avant presenta 212 vehículo todoterreno 4×4 con raíces históricas

PRIMICIAS DIGITAL27 de agosto de 2025
2 2 minutos de lectura

Los principales ejecutivos del Grupo Avant eligieron, la sucursal principal, ubicada en la Av. Prolongación 27 de Febrero, Manoguayabo,  para presentar el mercado, el vehículo 212 todoterreno 4×4 con raíces históricas , acompañados con la presencia de clientes corporativos, invitados especiales, aliados estratégicos y ejecutivos de los Medios de Comunicación.

Alejandro Pacheco y Jonathan Borrell ,conversando de las tecnologías del Jeep 212
Leonel Acosta, Harold Abbott y Marlon Bonnelly

María Belén Del Risco, Directora de Mercadeo del Grupo Avant,  ofreció las palabras de bienvenidas a los asistentes, pasando el turno a Gianni Cavagliano, Vicepresidente de Mercadeo, quien señaló que el modelo original fue desarrollado en 1965 por Beijing Auto Works, siendo el primer todoterreno chino. Usado por el ejército y la policía, se destacó por su construcción rústica, chasis de largueros y tracción 4×4. Se convirtió en un ícono cultural en zonas rurales de China. En 2024 renació con el modelo T01, una versión moderna con diseño retro, nueva tecnología y estándares globales.

Wady Asbún y Miguel Concepción
Anselmo y Guillermo Guzmán
Livia Cepeda y Eudy Acosta

El Vicepresidente de Mercadeo resaltó que la marca busca a presentar un vehículo todoterreno auténtico, que combina un diseño clásico con tecnología moderna, ofreciendo tracción 4×4 real y un motor turbo de 2.0 L a gasolina con una potencia aproximada de 252 caballos de fuerza.  Ideal para quienes buscan una excelente capacidad off-road sin renunciar al confort y con un diseño imponente, donde el conductor puede cambiar entre tracción en dos ruedas (2WD) y tracción en las cuatro (4WD) para adaptarte a diferentes terrenos.

Para finalizar puntualizó su estilo exterior: Con diseño cuadrado y robusto, con una parrilla frontal grande y faros LED que refuerzan su presencia todo terreno.

Marión Castillo y Ramón Omar Alma
Ángel Barón, Miguel Concepción y Tommy Terrero

Sobre su Interior: el mismo está equipado con pantalla táctil, navegación, amplio espacio de almacenamiento, tapicería ergonómica y asientos de lujo y su seguridad: Serie de airbags, sistema de frenos ABS, control de estabilidad (ESC), y control de tracción, además con  extras: Opciones como bloqueo de diferencial delantero/trasero, cámaras de visión 360°, control crucero adaptativo y techo solar según versión y mercado.

El 212 no es un lujo. Es una herramienta, una armadura, un aliado. Un vehículo diseñado y fabricado para quienes entienden que vivir bien, es estar listos no solo para el caos urbano sino para una aventura espontánea

Nuevo vehículo 212 todoterreno 4×4
Gianni Cavagliano, Mario Fernández, María Belén Del Risco y Cristian Tactuk

Sobre Grupo Avant:

Grupo Avant es una empresa dominicana con sede en Santo Domingo, establecida en el año 2017. Si bien sus raíces se remontan a un conglomerado familiar fundado en 1949 con una sólida trayectoria en el sector automotriz, se ha consolidado como una entidad independiente, heredando un legado de éxito y experiencia. Representante oficial en República Dominicana de reconocidas marcas como: El 212, Citroën, Bestune, ZX, Forthing, Eicher. La empresa también es líder en el mercado dominicano como proveedor de reconocidas marcas de motocicletas, incluyendo: KTM, Royal Enfield, Moto Morini, Haojue, Suzuki Motorcycles, Sur-Ron, Beta Motors, entre otras.

