Gisef hará sorteo solidario para fortalecer programas

Santo Domingo, República Dominicana. – Con el compromiso de seguir impactando positivamente a las familias dominicanas, la asociación sin fines de lucro Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia (Gisef) anunció su gran rifa pro recaudación de fondos, una iniciativa que combina solidaridad y oportunidad.

Con un costo de apenas RD$100 por boleto, los participantes tendrán la oportunidad de ganar un aire acondicionado de 12,000 BTU como primer premio, ideal para enfrentar el calor de la temporada; una tableta en segundo lugar y un procesador de alimentos en el tercer premio.

El sorteo se realizará el sábado 25 de julio de 2026 y será transmitido en vivo a través de Instagram, en presencia de un notario público.

Dar continuidad a sus programas Familia Sana, Intrépidos y Proyecto de Vida, es el propósito de la iniciativa, que forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de la organización.

“Cada boleto representa una oportunidad para seguir sembrando valores y acompañando a las familias en su crecimiento a través de la educación, el autoconocimiento, la autoestima, la resiliencia, la salud, entre muchos otros aspectos en los que trabajamos. Invitamos a la ciudadanía a apoyar esta causa que impacta directamente el tejido social del país”, expresó Yosarah Fernández, directora ejecutiva de la asociación sin fines de lucro.

Precisó que los boletos pueden adquirirse a través de voluntarios de la institución, así como contactando directamente a Gisef al 809-412-7766 o vía WhatsApp.

Con esta iniciativa y luego de más de dos décadas de trabajo, Gisef sigue promoviendo familias sanas y una sociedad más consciente, invitando a todos a ser parte del cambio con una contribución accesible y significativa.

Sobre Gisef

Inspirada en el ejemplo de Alba Cedeño —madre, mujer resiliente, líder natural y defensora incansable de la educación y la solidaridad—, Gisef nace y se consolida sobre la convicción de que el amor, los valores y el aprendizaje transforman vidas. Su legado, marcado por la generosidad, el acompañamiento y la firme creencia de que la educación es la vía idónea para elevar la calidad de vida de la familia y de que esta es el centro y motor de todo proceso social, dio origen a una misión que se ha sostenido durante más 20 años de trabajo comprometido a través de tres programas que tocan a la familia y a sus diferentes miembros de forma distinta, pero con el mismo propósito de fortalecer sus capacidades y habilidades, para que puedan aprovechar las oportunidades o crearlas por sí mismos, procurando contribuir a que se desarrollen en un entorno sano y feliz. Más de 12 mil personas ya han sido impactadas en el proceso. Conoce más en www.gisef.org.///

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