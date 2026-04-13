- Publicidad -
Sociales

Gisef hará sorteo solidario para fortalecer programas

¿Qué prefieres ganar: un aire acondicionado, una tableta o un procesador de alimentos?

PRIMICIAS DIGITAL13 de abril de 2026
1 2 minutos de lectura

Santo Domingo, República Dominicana. – Con el compromiso de seguir impactando positivamente a las familias dominicanas, la asociación sin fines de lucro Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia (Gisef) anunció su gran rifa pro recaudación de fondos, una iniciativa que combina solidaridad y oportunidad.

Con un costo de apenas RD$100 por boleto, los participantes tendrán la oportunidad de ganar un aire acondicionado de 12,000 BTU como primer premio, ideal para enfrentar el calor de la temporada; una tableta en segundo lugar y un procesador de alimentos en el tercer premio.

El sorteo se realizará el sábado 25 de julio de 2026 y será transmitido en vivo a través de Instagram, en presencia de un notario público.

Dar continuidad a sus programas Familia SanaIntrépidos Proyecto de Vida, es el propósito de la iniciativa, que forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de la organización.

“Cada boleto representa una oportunidad para seguir sembrando valores y acompañando a las familias en su crecimiento a través de la educación, el autoconocimiento, la autoestima, la resiliencia, la salud, entre muchos otros aspectos en los que trabajamos. Invitamos a la ciudadanía a apoyar esta causa que impacta directamente el tejido social del país”, expresó Yosarah Fernández, directora ejecutiva de la asociación sin fines de lucro.

Precisó que los boletos pueden adquirirse a través de voluntarios de la institución, así como contactando directamente a Gisef al 809-412-7766 o vía WhatsApp.

Con esta iniciativa y luego de más de dos décadas de trabajo, Gisef sigue promoviendo familias sanas y una sociedad más consciente, invitando a todos a ser parte del cambio con una contribución accesible y significativa.

Sobre Gisef

Inspirada en el ejemplo de Alba Cedeño —madre, mujer resiliente, líder natural y defensora incansable de la educación y la solidaridad—, Gisef nace y se consolida sobre la convicción de que el amor, los valores y el aprendizaje transforman vidas. Su legado, marcado por la generosidad, el acompañamiento y la firme creencia de que la educación es la vía idónea para elevar la calidad de vida de la familia y de que esta es el centro y motor de todo proceso social, dio origen a una misión que se ha sostenido durante más 20 años de trabajo comprometido a través de tres programas que tocan a la familia y a sus diferentes miembros de forma distinta, pero con el mismo propósito de fortalecer sus capacidades y habilidades, para que puedan aprovechar las oportunidades o crearlas por sí mismos, procurando contribuir a que se desarrollen en un entorno sano y feliz. Más de 12 mil personas ya han sido impactadas en el proceso. Conoce más en www.gisef.org.///

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL13 de abril de 2026
1 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

El Jardín Botánico de Santiago florece como galería viva en la V feria de orquídeas del cibao

13 de abril de 2026

Fundación Reservas del País realiza encuentro de cooperativas y asociaciones aliadas de la Zona Sur

13 de abril de 2026

Presentan plancha Esencia Naqueña, Héctor Gaud aspira a la presidencia del Club Naco

12 de abril de 2026

Primicias 2026, dos planchas se disputan eleccciones Club Deportivo Naco, uno de los más importantes del mundo

12 de abril de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!