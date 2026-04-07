General (R) José Miguel Soto Jiménez presenta con éxito su libro “Los muchachos de la democracia” en la Universidad del Caribe

Santo Domingo, República Dominicana. — Con una destacada asistencia de personalidades del ámbito académico, político y social, fue realizada con éxito la puesta en circulación del libro “Los muchachos de la democracia”, autoría del general retirado José Miguel Soto Jiménez, en las instalaciones de la Universidad del Caribe.

La actividad contó con la presentación formal de la obra a cargo del reconocido historiador Roberto Cassá, mientras que el prólogo del libro fue escrito por los intelectuales Cándido Gerón y Tony Raful embajador de España.



Durante el acto se resaltó el valor histórico del texto, el cual recoge los acontecimientos vinculados a las crisis electorales de 1990,1994 y 1996, así como el papel desempeñado por un grupo de oficiales entre los que se destacan Manuel Ernesto Polanco Salvador, González Ramírez, Zorrilla Ozuna, Uribe Peguero y otros connotados coroneles, conocidos como “Los muchachos de la democracia”, coordinado por el propio autor, comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática.



En ese contexto, se destacó que, en aquel momento, el entonces coronel José Miguel Soto Jiménez y sus compañeros jugaron un papel determinante en ese proceso democrático, asumiendo decisiones firmes orientadas a preservar la estabilidad institucional del país.

La obra pone de relieve las acciones valientes asumidas por estos actores en medio de un complejo escenario político, social y económico que amenazaba con generar una crisis de gran magnitud.



El libro también analiza las tensiones políticas en torno al liderazgo del doctor Joaquín Balaguer, así como las propuestas impulsadas por figuras como José Francisco Peña Gómez y Hipólito Mejía, orientadas al fortalecimiento de la democracia y el respeto a la voluntad popular.



Los asistentes valoraron la publicación como un importante aporte a la historiografía dominicana, al ofrecer una mirada profunda sobre episodios decisivos que marcaron el rumbo político del país.



La actividad concluyó en un ambiente de reconocimiento al autor y de reafirmación del compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos de la nación.

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