Fundación Reservas del País realiza encuentro de cooperativas y asociaciones aliadas de la Zona Sur

Azua.- La Fundación Reservas del País celebró un encuentro con cooperativas y asociaciones aliadas de la zona Sur, con el objetivo de conocer sus próximos proyectos, promover los servicios disponibles y afianzar la relación de colaboración que impulsa el desarrollo del sector.

Yamily Alina López, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, manifestó su satisfacción de trabajar junto a un sector que promueve el bienestar social y el emprendimiento, y reiteró su disposición de colaborar estrechamente con estas organizaciones que fortalecen el cooperativismo dominicano.

“Nuestra razón de ser está fundamentada en el fortalecimiento de las cooperativas, ya que son nuestro brazo solidario en la promoción de las finanzas inclusivas en el sector microempresarial, tan vulnerable como vital para el progreso del país”, expresó.

Durante la jornada se impartió la charla “Sostenibilidad con propósito: gobernanza, impacto social y ambiental”, a cargo de la consultora Oricel Caminero, quien resaltó la importancia de equilibrar el impacto ambiental, el bienestar social y una gestión ética y transparente en las cooperativas y las comunidades que estas impactan.

El encuentro también permitió presentar los logros institucionales, intercambiar ideas y renovar el compromiso común con el progreso y la inclusión.

La actividad se realizó en Azua, con la participación de las cooperativas aliadas: COOPACRENE, COOPBARAHONA, COOPCENTRAL, COOPFEPROCA, COOPPACA, COOPFELAFEVI y COOPMIPYMEA.

Sobre la Fundación Reservas del País

La Fundación Reservas del País tiene como misión promover y ejecutar un fondo de microfinanzas para atender a la población microempresarial, actuando como institución de segundo piso y canalizando créditos a través de organizaciones no gubernamentales.

Desde 2012, la Fundación dinamiza sus actividades ofreciendo préstamos, capacitación y asistencia técnica a instituciones de microfinanzas de carácter social, como asociaciones sin fines de lucro y cooperativas, con el propósito de ampliar su alcance y mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a emprendedores y microempresarios en todo el país.

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