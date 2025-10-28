Fundación Refidomsa lleva ayuda a familias afectadas por las lluvias en el Distrito Nacional y Haina

Distrito Nacional, RD. –La Fundación Refidomsa, encabezada por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, realizó una amplia jornada de asistencia social en beneficio de más de 1,000 familias afectadas por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa en el Distrito Nacional y del municipio de Bajos de Haina.

Durante la actividad, la Fundación entregó cajas con alimentos básicos, colchones y kits de higiene a hogares que fueron afectados por las inundaciones. Pereyra estuvo acompañado por su esposa, Noelia García de Pereyra, y la directora de la Fundación, Sabrina Andújar, quienes participaron en la distribución de las ayudas en distintos sectores de las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

En Bajos de Haina, la jornada contó con la presencia del alcalde Osvaldo Rodríguez Estévez, quien valoró el gesto solidario de la Fundación.

Esta acción se enmarca en el espíritu solidario que promueve el presidente Luis Abinader, cuyas acciones y mensajes han motivado a distintos sectores a apoyar a las comunidades más vulnerables del país.

Durante la jornada, Samuel Pereyra resaltó la importancia de la solidaridad y reafirmó el compromiso de la Fundación Refidomsa con las familias dominicanas:

“Nuestra mayor satisfacción es poder estar cerca de la gente, ayudando a quienes más lo necesitan. Desde la Fundación Refidomsa seguimos comprometidos con llevar alivio y esperanza a las familias afectadas”, expresó.

Con acciones como esta, la Fundación Refidomsa demuestra que la solidaridad puede transformar realidades y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.







