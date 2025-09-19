FIN DE SEMANA CON AGUACEROS EN VARIAS PROVINCIAS POR VAGUADA; SE MODIFICAN ALERTAS METEOROLÓGICAS

Actualmente, ocurren chubascos dispersos, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte y sectores de Santo Domingo, entre otras provincias cercanas. Esto, debido a un ambiente bastante húmedo, asociado al paso de la onda tropical y sumado a la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera. En las próximas horas, se prevén desarrollos nubosos importantes que generarán aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Independencia y Baoruco. Al anochecer, estas precipitaciones cesarán gradualmente, prevaleciendo hacia el litoral caribeño.

Mañana sábado, abundante humedad y los efectos de la vaguada mantendrán las condiciones propicias para que continúen las precipitaciones de variable intensidad sobre el país. Desde la madrugada, se esperan chubascos dispersos, aguaceros locales y tormentas eléctricas aisladas hacia el litoral caribeño, incluyendo sectores de Santo Domingo, que continuarán durante la mañana; trasladándose en la tarde como aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Pedernales, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Valverde, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná. En la noche, se espera que esta actividad lluviosa predomine hacia el Cibao.

NIVELES DE ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS La Altagracia Pedernales El Seibo Hato Mayor La Vega Dajabón Elías Piña TOTAL: 7 TOTAL: 0 TOTAL: 0

Desde este Centro Nacional de Pronósticos modificamos los niveles de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas. Ver tabla:

A pesar de las precipitaciones que se esperan, la temperatura seguirá calurosa, debido a la época del año (verano). La población debe hidratarse frecuentemente con agua y jugos naturales, usar ropas ligeras de claros colores, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Además, tener muy en cuenta, que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

La tormenta tropical Gabrielle fue localizada a unos 885 kilómetros al este/noreste de Las Antillas Menores. Se mueve hacia el noroeste a unos 19 km/h. Sus vientos máximos sostenidos se mantienen en unos 85 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.

También, informamos de una onda tropical localizada al oeste de la costa occidental de África, la cual posee una probabilidad de desarrollo ciclónico muy baja para las próximas 48 horas y un 20 % para los próximos 7 días.

A pesar de las posiciones geográficas y trayectorias previstas, mantenemos un seguimiento continuo a estos sistemas meteorológicos.

Distrito Nacional: nubes aisladas con incrementos ocasionales. Al anochecer, posibles chubascos y tronadas distanciadas.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas con incrementos ocasionales, posibles chubascos y tronadas distanciadas.

Santo Domingo Este: nubes aisladas a dispersas. Medio nublado, especialmente hacia el norte con chubascos y tronadas distanciadas.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas a dispersas. Al anochecer, posibles chubascos y tronadas distanciadas.

Temperaturas: la mínima estará entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: humedad dejada tras el paso de la onda tropical e incidencia de vaguada provocarán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Se modifican niveles de alerta meteorológica. Temperaturas calurosas.

El domingo, aunque la vaguada empezará a alejarse, quedará humedad suficiente para que se generen chubascos dispersos durante horas matutinas hacia el sureste. En la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía se sumarán y se espera que se generen nubes de gran desarrollo vertical, especialmente hacia el noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se prevén aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, principalmente hacia Santiago, La Vega, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, entre otras.

Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.

Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 21/23 Puerto Plata Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 Duarte Medio nublado a nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 Constanza Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Nubes aisladas a dispersas. Incrementos nubosos hacia la zona montañosa con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 24/26 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublado, especialmente hacia la parte norte con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 21/23 La Romana Nubes aisladas a dispersas y caluroso. Algunos chubascos hacia el norte con tronadas distanciadas. 32/34 22/24 La Vega Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 20/22 Monseñor Nouel Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 San Cristóbal Nubes aisladas a dispersas con algunos chubascos y tronadas distanciadas. 32/34 21/23 Samaná Incrementos nubosos ocasionales acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos. 32/34 22/24 Monte Cristi Incrementos nubosos con posibles aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 Azua Especialmente hacia el norte, desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 San Juan Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y posibles ráfagas de viento. 32/34 19/21 Barahona Especialmente hacia la montaña, incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 La Altagracia Especialmente hacia el oeste, medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 23/25

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Jonnathan Feliz.