Fallece el periodista Carlos Valdez en San Cristóbal

Por Emmanuel Solano

San Cristóbal.-Falleció el periodista Carlos ,quien era reportero de la Cadena de Noticias -CDN-en esta provincia sureña.

Carlos Valdez laboró en varios noticiarios radiofónicos ,colaboró con el periódico El Guardian, que dirige Victor Martinez y fundó en el Faro del Este.

Valdez además de ser un excelente comunicador fue un hombre solidario, respetuoso, responsable, y de principios y valores .

Por lo que se ganó el aprecio y la buena valoración de toda la colectividad.

Carlos Valdez falleció luego de permanecer varios meses afectado de problemas de salud .

Las seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa -SNTP-que dirige Riken Lara y el Colegio Dominicanos de Periodistas -CDP-que encabeza Carlos Corporán, expresaron por separado su pesar y sus condolencias a sus familiares del finado .

Los restos del veterano periodista fueron velados en la Funeraria La Esperanza y recibieron cristiana sepultura a las 4 de la tarde de este viernes.

Su deceso no solo me deprime y llena de tristeza sino que nos invita a seguir su trayectoria y a recordarle por siempre, manifiesta la Asociación de Micro empresarios de la Prensa de San Cristóbal -Amicosan-en un comunicado .

