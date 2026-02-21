- Publicidad -
Fallece el periodista Carlos Valdez en San Cristóbal

PERIODICO PRIMICIAS21 de febrero de 2026
Por Emmanuel Solano
San Cristóbal.-Falleció el periodista Carlos ,quien era reportero de la Cadena de Noticias -CDN-en esta provincia sureña.
Carlos Valdez laboró en varios noticiarios radiofónicos ,colaboró con el periódico El Guardian,  que dirige Victor Martinez y fundó en el Faro del Este.
Valdez además de ser un excelente comunicador fue un hombre solidario, respetuoso,responsable, y de principios y valores .
Por lo que se ganó el aprecio y la buena valoración de toda la colectividad.
Carlos Valdez falleció luego de permanecer varios meses afectado de problemas de  salud .
Las seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa -SNTP-que dirige Riken Lara y el Colegio Dominicanos de Periodistas -CDP-que encabeza Carlos Corporán, expresaron por separado su pesar y sus condolencias a sus familiares del finado .
Los restos del veterano periodista fueron  velados en la Funeraria La Esperanza y recibieron cristiana sepultura a las 4 de la tarde de este viernes.
Su deceso no solo me deprime y llena de tristeza sino que nos invita a seguir su trayectoria y a recordarle por siempre, manifiesta la Asociación de Micro empresarios de la Prensa de San Cristóbal -Amicosan-en un comunicado .
