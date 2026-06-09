Expoturismo 2026 pondrá el foco en la reputación digital del turismo

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. – Expoturismo 2026 incluirá en su agenda una conferencia sobre el impacto de la reputación digital y las reseñas en línea en las decisiones de los viajeros, en un contexto en el que una opinión en Internet puede influir directamente en una reserva.

La presentación se realizará el viernes 12 de junio, a las 4:00 p. m., en el salón Trinitaria, durante la feria, que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton.

La conferencia será encabezada por Isaac Ramírez, periodista especializado en tecnología y transformación digital, y Kenia Hernández, directora de Ongoing Marketing Solutions, quienes abordarán cómo los buscadores, mapas y plataformas de reseñas se han convertido en factores decisivos para la elección de hoteles, restaurantes y experiencias turísticas.

Durante la actividad, Ongoing Marketing Solutions presentará dos soluciones tecnológicas dirigidas a fortalecer la presencia digital de empresas del sector, con énfasis en reputación en línea, gestión de opiniones y manejo de contenido perjudicial en entornos digitales.

Los asistentes conocerán herramientas orientadas a proteger la confianza del cliente, uno de los activos más sensibles para hoteles, restaurantes, operadores y destinos en la actual economía digital.

La conferencia se integra a la apuesta de Expoturismo 2026 por la innovación y la transformación digital, en una edición que también impulsa nuevas herramientas para la comercialización y el networking del sector.

Expoturismo 2026 se celebrará los días 12 y 13 de junio en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton y Ágora Santiago Center, como una de las principales plataformas de promoción, negocios e innovación turística de la República Dominicana.

Ongoing Marketing Solutions es una firma dominicana especializada en estrategias de marketing B2B y transformación digital, con más de dos décadas de experiencia desarrollando proyectos para empresas líderes de Latinoamérica.

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