Estudiantes y egresado de INTEC obtienen primeros lugares en competencia República de Ideas

SANTO DOMINGO. — Estudiantes de la carrera de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvieron el primer lugar en la categoría Idea Conceptual en la primera edición de la competencia República de Ideas, al presentar una propuesta de producción de ácido láctico a partir de residuos orgánicos, como alternativa sostenible para impulsar la transición hacia plásticos biodegradables.

Asimismo, el egresado de Administración de Empresas, Alberto Marrero, lideró el equipo ganador del segundo lugar en la categoría Producto o servicio existente con “Planix”, una plataforma de compras y contrataciones empresariales que busca resolver la baja eficiencia, la alta fricción operativa y la limitada participación de las MIPYMES en los procesos de compras privadas.

Los equipos fueron reconocidos durante la clausura de la Expo Nacional República de Ideas, encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó la importancia de la innovación como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país.

El rector del INTEC, Arturo Del Villar, felicitó a los estudiantes y egresado por los reconocimientos obtenidos, y señaló que, de implementarse a gran escala, ambos tendrían un impacto positivo en la economía, por un lado, y en la reducción de los residuos orgánicos en vertederos, generando empleos verdes y de alto valor agregado.

“Estos jóvenes confirman la apuesta permanente del INTEC a carreras innovadoras, que formen a los profesionales que realmente necesita nuestro país. Se trata de abrirles mayores oportunidades para que transformen nuestra realidad”, puntualizó Del Villar.

Plaxa Dominicana

El proyecto “Plaxa Dominicana”, presentado por los estudiantes de Biotecnología del INTEC Evony Duverge Cedeño, Alexa Seguié Marcelino y Laura Cairo Howley, propone aprovechar residuos agrícolas y algas como el sargazo, que, mezclados con melaza, producen ácido láctico, compuesto fundamental en la fabricación de bioplásticos como el ácido poliláctico (PLA), un material biodegradable y compostable que puede sustituir plásticos derivados del petróleo.

Los intecianos obtuvieron el máximo galardón dentro de su categoría destacándose entre más de 550 propuestas presentadas a nivel nacional en el marco del concurso impulsado por el Gobierno dominicano, el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y Bloomberg Philanthropies.

Durante la exposición de la iniciativa, los estudiantes argumentaron que en República Dominicana se generan 88,000 toneladas de plástico cada año. “El plástico contaminante afecta fauna y flora, destruye ecosistemas y causa daños irremediables a la humanidad”, sostuvieron, al tiempo de explicar que el plástico biodegradable se degrada naturalmente, sin contaminar.

Planix

En tanto que la plataforma Planix es un proyecto desarrollado en el programa de pre-incubación INTEC Emprende 2024, beneficiando directamente al sector de los medianos y pequeños empresarios. “Lo hace mediante la digitalización y estandarización de los departamentos de compras, conectándolos con proveedores nacionales a través de licitaciones, subastas inversas y modalidades competitivas simples y accesibles”, señaló Marrero.

La propuesta ganadora en la categoría de Producto o servicio existente democratiza el gasto empresarial al ofrecer acceso gratuito a las MIPYMES para que puedan concursar y recibir adjudicaciones de grandes empresas del país.

“Solo en 2025, proveedores de todo el territorio nacional han recibido más de RD$20 millones en adjudicaciones a través de la plataforma, fortaleciendo el tejido productivo local y contribuyendo de forma directa a la dinamización de la economía nacional”, sostuvo Marrero.

El concurso, tiene por objetivo que dominicanos y dominicanas, residentes en el país o en el extranjero, presenten propuestas creativas, innovadoras y viables, para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, las cuales formarán parte de la estrategia Meta RD 2036, con la que el Gobierno busca transformar la estructura productiva del país.

Visited 4 times, 4 visit(s) today