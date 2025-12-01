ESTE 01 DE DICIEMBRE SE CUMPLEN 56 AÑOS DEL INICIO DE EL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA

56 años de los inicios en la Televisión Dominicana del programa EL PUEBLO CUESTIONA, nació con el objetivo de informar, comentar y entrevistar a prestigiosas personalidades Dominicanas y extranjeras, especialmente políticos de influencia.

EL PUEBLO CUESTIONA, fue el primer programa de entrevistas interactiva de la República Dominicana, dándole la oportunidad al pueblo de que hiciera las preguntas a los entrevistados, y de esa manera abrir las puertas a la libre expresión de las ideas, por primera vez en el país, naturalmente teniéndonos a nosotros como vía, pues como recordaran los telespectadores el famoso estribillo “PREGUNTA UN AMIGO TELEVIDENTE” se convirtió en el primer programa de entrevistas durante los gobiernos del Dr. Balaguer, por su verticalidad y su pluralismo.

Ha sido el programa el que más mujeres y hombres del pueblo han entrevistado, además destacado por sus reportajes especiales, Ferias de la Salud, que han entrevistado Cientos de Médicos, Juristas, Líderes Religiosos, Barriales, Periodistas, Locutores, Deportistas, Miembros de la Policía, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, de las Fuerzas Armadas, Ingenieros.

Es el espacio Televisivo los Presidentes, Vicepresidentes, Senadores, Diputados, Embajadores, Empresarios, Políticos, Líderes de Izquierda, Sindicalistas, Alcaldes, EL PUEBLO CUESTIONA, ha sido siempre un ferviente defensor de la libertad de prensa, de expresión y los derechos humanos, violados estos varias veces de la forma más brutal que recuerde la historia dominicana.

EL PUEBLO CUESTIONA, es el programa que más reconocimientos ha realizado a personalidades y entidades de servicios del país, también internacionales.

Antes de finalizar, queremos agradecer a la Prensa Escrita, Radial, Televisiva y digital, por los reportajes y entrevistas a lo largo de estos 56 años de EL PUEBLO CUESTIONA, así como también a todos los colaboradores y las entidades privadas e instituciones que han confiado en nosotros.

EL Pueblo Cuestiona, se transmite todos los domingos, de 8:00 a 9:00 PM, por el canal 24 de Santo Domingo TV. Youtube ElPuebloCuestiona1969.







