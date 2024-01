Empresa Bonnelly Llodrá realiza demostración del innovador sistema híbrido de extinción de incendios “Victaulic Vortex”

Santo Domingo.- En un emotivo cóctel celebrado en el hotel Real Intercontinental de Santo Domingo, Bonnelly Llodrá, empresa especializada en los sectores de sistemas de seguridad contra incendios y construcción, realizó una demostración real del innovador sistema híbrido de extinción de incendios, Victaulic Vortex.

Pablo Bonnelly, director de sistemas contra incendios, resaltó que el Vortex es un sistema diseñado para utilizarse en áreas tales como: cuartos de data, cuartos de generadores, cuartos eléctricos, cuartos de maquinarias, cuartos de control, o cualquier otro equipamiento o material sensible al agua.

Del equipo regional de Victaulic, les acompañaron en esta presentación Julio Herrera y Alberto Torres, quienes destacaron las ventajas que presenta este sistema frente a otros de agentes limpios, watermist y similares.

Sus ventajas

– El Sistema Vortex no necesita que el espacio a proteger sea totalmente estanco, como es en el caso de los agentes limpios (Novec 1230, Ecaro25, etc.)

– El principal componente del Sistema Vortex es el nitrógeno, por lo que en caso de una descarga, el sistema puede ser recargado con relativa rapidez en República Dominicana.

– El Sistema Vortex puede ser descargado con personas dentro del área, extinguiendo el incendio sin riesgos para la salud de las personas.

– La descarga del Vortex se realiza a baja presión. No se requiere de sistemas de cielos rasos especializados que garanticen el cerramiento del espacio.

– El Sistema Vortex es una solución 100% verde. No afecta al medio ambiente.

– El Sistema Vortex no afecta ningún componente eléctrico o electrónico.

– Después de una descarga no se requiere de ninguna limpieza especial ya que no deja residuos.

– Los equipos pueden permanecer en funcionamiento durante la descarga