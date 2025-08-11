Emilia Pereyra presentará nueva novela sobre la dominación haitiana y la independencia dominicana

La escritora y periodista Emilia Pereyra pondrá a circular el miércoles 20 de agosto, en Santo Domingo, su nueva novela «Cuando gemía la Patria», sobre la dominación haitiana y la independencia dominicana, un período crucial de la historia nacional.

La obra será puesta a circular en la fecha señalada, a las 6:30 p.m., en la sala Aída Cartagena Portalatín, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo.

El poeta, narrador y ensayista Eduardo Gautreau de Windt hará la presentación de la obra y la escritora y periodista Marivell Contreras será la maestra de ceremonias. La declamadora Rosa Iris Clariot tendrá una participación especial en el acto.

En su etapa inicial, la obra «Cuando Gemía la Patria» fue declarada Proyecto Cultural de Interés Nacional, tras presentarse en la primera convocatoria de la Dirección General de Mecenazgo, y recibió respaldo del Fondo Solidario de Apoyo la Cultura (FOSAC), para la fase de investigación.

«Cuando Gemía la Patria» conduce a los lectores a los cimientos mismos de la nación dominicana: los turbulentos años de la ocupación haitiana y el amanecer de la Independencia Nacional.

La narración desvela los secretos de una época determinante que forjó el carácter de la nación dominicana, mostrando la valentía, la astucia y el espíritu de aquellos que soñaron con la libertad.

Pereyra no solo rescata del olvido sucesos trascendentales, sino que da vida a figuras legendarias que, con su arrojo y sacrificio, fomentaron la esperanza. Así revive el ímpetu visionario de Juan Pablo Duarte, la determinación de Francisco del Rosario Sánchez y la audacia de Matías Ramón Mella.

La novela va más allá de los héroes conocidos, pues la autora teje una trama rica en personajes cotidianos que, desde las sombras o en la primera línea, vivieron y actuaron durante los conflictos que estremecieron la isla de Santo Domingo bajo el yugo extranjero.

«Cuando gemía la Patria», publicada por Editora Horus, es la cuarta novela histórica que publica la escritora Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019, Premio de Novela Histórica Enriquillo 2020 y Premio Caonabo de Oro 2025.

Anteriormente, la autora ha divulgado «El grito de tambor», «El faldón de la pólvora», «El corazón de la revuelta», novelas acerca de otros hechos históricos. También Pereyra ha publicado las novelas «El crimen verde», «Cenizas del querer», «Cóctel con frenesí», «¡Oh, Dios!»; el libro de cuentos «El inapelable designio de Dios», el ensayo histórico «Resistencia cultural en la dominación haitiana» y «Rasgos y figuras», conjunto de perfiles biográficos.





