El río ya no divide: Abinader inaugura puente que integra y dinamiza a Las Yayas en Azua

Las Yayas, Azua. – El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración del puente sobre el río Viajama, una infraestructura largamente esperada que pone fin a décadas de aislamiento para múltiples comunidades del municipio de Las Yayas.

La obra, con una longitud de 72 metros, dispone de dos carriles de circulación de 3.65 metros cada uno, iluminación adecuada para garantizar la seguridad vial en horario nocturno y pasos peatonales a ambos lados. Conecta de manera segura a más de ocho comunidades históricamente afectadas por la crecida del río, devolviendo tranquilidad y dinamismo económico a la zona. “Hemos esperado este puente por más de 70 años. Gracias a usted y a su gobierno por hacerlo realidad” expresó emocionada la senadora por la provincia Lía Díaz.

Los comunitarios respiran alegría, ya que el río Viajama representó una barrera física y social. En temporadas de lluvias, familias enteras quedaban incomunicadas; el traslado de enfermos, embarazadas y estudiantes se convertía en una odisea, mientras que la actividad comercial sufría constantes interrupciones.

Cortes comunitarios

José Altagracia de Los Santos

César Vicente

Isbely Encarnación

Con esta nueva estructura acompañada de muros de gaviones que refuerzan la ribera y aportan mayor estabilidad y resiliencia ante crecidas, comunidades como Las Yayas Arriba, Altos de las Flores, Pato Seco, La Cuaba, Amiama Gómez, Las Yayas Abajo, Vietnam, Las Tunitas, Los Candones y La Seyba quedan integradas por vía terrestre.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que el puente forma parte de una visión integral de conectividad para la región Sur “En la región Sur actualmente se están construyendo 15 puentes de manera simultánea, desde Boca de Cachón, en la provincia Independencia, hasta Baní. De hecho, viniendo hacia aquí supervisé cuatro de ellos. Estamos llevando soluciones concretas a zonas históricamente vulnerables”, expresó.

El funcionario resaltó además que las inversiones estratégicas en la transformación del Sur como la circunvalación de Azua y Baní, la entrada de Pintura y el tramo de la avenida Luperón continúan reduciendo tiempos de desplazamiento, generando ahorro de combustible y fortaleciendo la integración territorial con una inversión en la zona como ningún otro presidente había hecho.

En términos sociales y económicos, la obra dinamizará el comercio agrícola, facilitará el acceso a centros educativos y servicios de salud, y permitirá una circulación más fluida, beneficiando directa e indirectamente a más de 20,000 personas del entorno.

