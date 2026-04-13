El Jardín Botánico de Santiago florece como galería viva en la V feria de orquídeas del cibao

Del 23 al 26 de abril, el denominado «Jardín de todos» se transformará en una verdadera galería natural con la celebración de una nueva versión de este evento anual dedicado a las Orquídeas, un evento que convertirá sus espacios en un recorrido sensorial donde la ciencia, el arte y la belleza se encuentran bajo un mismo propósito: celebrar la diversidad de estas hermosas plantas.

Bajo el concepto “Museo en Flor”, esta quinta edición invita al público a vivir una experiencia inmersiva “a todo color”, donde miles de orquídeas estarán en exhibición y venta, acompañadas de la participación de decenas de expositores nacionales e internacionales.

La feria ofrecerá, además, una agenda dinámica que incluye talleres especializados, conferencias, actividades educativas y eventos especiales diseñados para toda la familia, consolidando al Jardín como un espacio de integración social por excelencia. Durante los días del evento, se pagará una contribución de RD$100 para mayores de 12 años.

El evento es organizado por la Sociedad de Orquideófilos del Cibao y tradicionalmente atrae decenas de miles de personas que disfrutan de la vida y color de las orquídeas, con esta feria se reafirma el compromiso institucional con la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la promoción del disfrute responsable de nuestros recursos naturales en el hermoso escenario del Orquideario «Vivian Saladín de Guzmán».

Coincidiendo con la feria, el domingo 26 el Botánico De Santiago estará celebrando el evento de cierre del Congreso internacional «Puentes Botánicos», con la visita de más de 150 invitados, de 34 países.

Los organizadores exhortan al público a reservar la fecha y mantenerse atentos a la programación oficial a través de las redes sociales del Jardín: @botanicodesantiago

Visited 2 times, 2 visit(s) today