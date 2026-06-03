El hogar inteligente deja de ser una promesa y se convierte en una realidad cotidiana con SmartThings

SD, RD – 3 de junio de 2026 – La búsqueda de un hogar más inteligente y eficiente ya no es una tendencia del futuro, sino una realidad consolidada en América Latina. El aumento en la adopción de tecnologías de automatización en el hogar refleja un cambio en las prioridades de los consumidores, quienes valoran cada vez más soluciones que optimicen su tiempo y reduzcan el consumo energético.

Los electrodomésticos inteligentes permiten monitorear y controlar distintas tareas domésticas desde dispositivos móviles, adaptar su funcionamiento a los hábitos del usuario e incluso anticipar necesidades de mantenimiento. Este tipo de funcionalidades no solo mejora la experiencia cotidiana dentro del hogar, sino que también impulsa una transición hacia estilos de vida más conectados, eficientes y sostenibles.

Datos recientes indican que el mercado de dispositivos conectados en la región creció 27%2, con Samsung liderando este movimiento: la marca registró un salto del 43% en las ventas de electrodomésticos con conectividad en 2025. Frente a este escenario, la línea de electrodomésticos Bespoke AI y de Televisores Vision AI son la respuesta para el consumidor que busca conveniencia, seguridad y sostenibilidad en un único ecosistema.

El principal diferencial de esta experiencia es la plataforma de conectividad de Samsung, conocida como SmartThings, que integra todos los dispositivos del hogar. Más que un control remoto en el celular, el ecosistema utiliza Inteligencia Artificial para anticipar necesidades.

Lava-secadora: Menos espacio, más libertad

Una lava-secadora conectada es la solución definitiva para quienes buscan optimizar el espacio en casa sin sacrificar la eficiencia. La Lava-secadora Bespke AI Laundry Combo cuenta con el panel AI Control, que entiende los hábitos y sugiere ciclos personalizados de forma inteligente, considerando incluso las condiciones climáticas y el horario.

Equipada también con la tecnología AI Ecobubble, el lavado se vuelve mucho más inteligente, ya que el sistema detecta el tipo de tejido y optimiza la espuma, garantizando una eliminación de manchas 20% más eficaz. Al combinar el AI Energy Mode, que permite realizar ajustes a través de la aplicación SmartThings, con la función Super Speed, es posible obtener una limpieza profunda en solo 39 minutos y con una reducción del consumo de energía de hasta un 70%.

Refrigerador: Diseño para una cocina funcional

Para quienes enfrentan la agitada rutina de armar su primer departamento, la practicidad y la organización en la cocina son fundamentales para una alimentación saludable y sin complicaciones. El refrigerador conectado Bespoke AI French Door cuenta con tecnologías AI Vision y AI Food Manager, que monitorean automáticamente las fechas de vencimiento de los productos almecenados en el refrigerador y mantiene al usuario siempre informado.

Este beneficio, sumado al compartimento multiusos removible, garantiza una mayor flexibilidad en la organización de los alimentos, optimizando la planeación de las comidas. Todo esto aliado al AI Energy Mode, con control por SmartThings.

TV: Inmersión total del cine al estadio

En los hogares modernos, donde la optimización del espacio es esencial, la Neo QLED de Samsung redefine el concepto de fidelidad visual. Gracias a la combinación de las tecnologías Mini LED y Quantum Dots, la pantalla entrega una gama de colores extraordinaria, con tonos vibrantes y un brillo ultrapreciso.

Y el diferencial va más allá de la imagen, ya que con Vision AI Companion, la TV se convierte en un asistente proactivo, capaz de comprender el contexto de lo que se muestra para responder preguntas e interactuar de forma natural. Para los fanáticos de los deportes, el Modo AI Fútbol Pro crea el equilibrio perfecto entre el sonido de la afición y la claridad de la narración, ajustando la nitidez y el audio en tiempo real para que sea posible sentirse dentro de la cancha.

Confort en el home office: Control de temperatura inteligente

Otro punto esencial en la adaptación a esta nueva fase es el confort térmico. Contar con un ambiente con la temperatura adecuada hace la diferencia tanto en los momentos de descanso como para quienes trabajan desde casa (home office). Los aparatos de aire acondicionado de Samsung con inteligencia artificial analizan las condiciones del entorno y ajustan automáticamente su funcionamiento para mantener el clima ideal, además de permitir el control remoto a través de la aplicación.

SmartThings: El hogar conectado en la palma de la mano

Estos artículos indispensables se vuelven aún más prácticos e intuitivos cuando los aparatos comienzan a comunicarse entre sí. En el ecosistema de SmartThings, Samsung conecta televisores, refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, aires acondicionados y otros dispositivos directamente al control del celular del usuario.

“En 2026, el enfoque es la comprensión profunda de las rutinas del hogar. No se trata solo de conectar aparatos, sino de hacer que trabajen cada vez más por sí solos para ahorrar lo que el consumidor tiene de más valioso: tiempo y recursos”, comenta Letzea Baca, Master Trainer de Línea Blanca de Samsung.

“Más que seguir una tendencia de consumo, el hogar conectado responde a una necesidad concreta de quien está comenzando una nueva fase. No importa si el primer departamento tiene 25, 40 o más metros cuadrados: las elecciones inteligentes marcan la diferencia en la adaptación al día a día. Al unir conectividad, automatización e inteligencia artificial en productos que dialogan con el smartphone y entre sí, Samsung refuerza la propuesta de un hogar más simple de administrar, más cómodo para vivir y más alineado con las necesidades del consumidor contemporáneo”, destaca Letzea.

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