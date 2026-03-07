“El dominicano no ve el juego… lo vive: la pasión que convierte al Clásico Mundial en una fiesta nacional”
Por José Zabala, creador de contenido
Cuando un dominicano se pone el uniforme de la República
Dominicana, no está simplemente vistiendo una camiseta deportiva.
Está llevando la bandera en el pecho. Está representando una cultura,
una historia y un sentimiento que va mucho más allá del béisbol. Para
el dominicano, la pelota es identidad nacional, orgullo patrio y una de
las expresiones más profundas de su alegría como pueblo.
Desde los barrios más humildes hasta los grandes estadios del mundo,
el dominicano crece soñando con el béisbol. En cada calle, en cada play
improvisado de tierra, nace un pelotero o un fanático apasionado. Allí
se aprende que el béisbol no es solo un juego: es una forma de vida.
Por eso, cuando llega el Clásico Mundial de Béisbol, el país entero se
paraliza y se une detrás de su equipo.
El fanático dominicano: pasión que no se explica, se siente
El fanático dominicano vive la pelota de una manera única. No se limita
a observar el juego; lo siente en el alma. Cada lanzamiento, cada batazo
y cada carrera se celebran como si fuera un triunfo personal.
En el estadio, el dominicano canta, baila, toca tamboras, ondea su
bandera y convierte cada partido en una verdadera fiesta nacional. Esa
alegría contagiosa es una de las marcas más reconocidas de la cultura
dominicana en el mundo.
Para muchos fanáticos, ponerse la camiseta del equipo nacional es una
experiencia emocionante. Es sentirse parte del equipo, caminar
imaginariamente hacia el terreno y defender los colores de la patria con
orgullo.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026
La próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se celebrará del
5 al 17 de marzo y reunirá a 20 selecciones nacionales con muchas de
las grandes estrellas de las Grandes Ligas.
Las sedes del torneo serán:
San Juan, Puerto Rico – Estadio Hiram Bithorn
Houston, Estados Unidos – Daikin Park
Tokio, Japón – Tokyo Dome
Miami, Estados Unidos – loanDepot Park
Las semifinales y la gran final se disputarán en Miami, ciudad donde
vive una de las comunidades dominicanas más grandes del mundo.
Los grupos del Clásico Mundial
Grupo A – San Juan, Puerto Rico
Puerto Rico
Cuba
Canadá
Panamá
Colombia
Grupo B – Houston, Estados Unidos
Estados Unidos
México
Italia
Gran Bretaña
Brasil
Grupo C – Tokio, Japón
Japón
Australia
Corea
República Checa
China Taipéi
Grupo D – Miami, Estados Unidos
Venezuela
República Dominicana
Países Bajos
Israel
Nicaragua
Este último grupo promete ser uno de los más intensos del torneo, con
equipos altamente competitivos y una gran rivalidad deportiva.
Las estrellas que encenderán el Clásico
El torneo contará con figuras de talla mundial que brillan en las
Grandes Ligas, entre ellas:
Shohei Ohtani, MVP del torneo anterior con Japón
Aaron Judge, una de las grandes estrellas de Estados Unidos
Juan Soto, orgullo dominicano y uno de los mejores bateadores del
mundo
Vladimir Guerrero Jr., otra de las grandes figuras dominicanas
Para los fanáticos dominicanos, ver a estos jugadores vistiendo el
uniforme tricolor es motivo de enorme orgullo.
El impacto del béisbol en la sociedad dominicana
El béisbol dominicano tiene un impacto profundo en múltiples niveles.
Impacto social:
El deporte inspira a miles de jóvenes que ven en el béisbol una
oportunidad de superación y desarrollo.
Impacto turístico:
Eventos internacionales como el Clásico Mundial proyectan la imagen
del país al mundo y fortalecen el turismo deportivo.
Impacto económico:
El béisbol genera empleos, promueve marcas dominicanas y posiciona
al país como una potencia deportiva global.
Orgullo dominicano dentro y fuera del terreno
El dominicano es un fanático que respeta y admira a sus jugadores. Los
sigue, los celebra y los apoya con pasión. Cada triunfo de la selección
nacional se siente como una victoria colectiva.
Cuando la República Dominicana juega, no solo compite un equipo de
peloteros. Compite un país entero. Compite una nación que vive el
béisbol con intensidad, alegría y orgullo.
Porque para el dominicano, la pelota no es solo un deporte.
Es cultura.
Es identidad.
Es patria.
Y cada vez que suena el “play ball” en el Clásico Mundial, el corazón
dominicano vuelve a latir más fuerte que nunca.
