“El dominicano no ve el juego… lo vive: la pasión que convierte al Clásico Mundial en una fiesta nacional”

Por José Zabala, creador de contenido

Cuando un dominicano se pone el uniforme de la República

Dominicana, no está simplemente vistiendo una camiseta deportiva.

Está llevando la bandera en el pecho. Está representando una cultura,

una historia y un sentimiento que va mucho más allá del béisbol. Para

el dominicano, la pelota es identidad nacional, orgullo patrio y una de

las expresiones más profundas de su alegría como pueblo.

Desde los barrios más humildes hasta los grandes estadios del mundo,

el dominicano crece soñando con el béisbol. En cada calle, en cada play

improvisado de tierra, nace un pelotero o un fanático apasionado. Allí

se aprende que el béisbol no es solo un juego: es una forma de vida.

Por eso, cuando llega el Clásico Mundial de Béisbol, el país entero se

paraliza y se une detrás de su equipo.

El fanático dominicano: pasión que no se explica, se siente

El fanático dominicano vive la pelota de una manera única. No se limita

a observar el juego; lo siente en el alma. Cada lanzamiento, cada batazo

y cada carrera se celebran como si fuera un triunfo personal.

En el estadio, el dominicano canta, baila, toca tamboras, ondea su

bandera y convierte cada partido en una verdadera fiesta nacional. Esa

alegría contagiosa es una de las marcas más reconocidas de la cultura

dominicana en el mundo.

Para muchos fanáticos, ponerse la camiseta del equipo nacional es una

experiencia emocionante. Es sentirse parte del equipo, caminar

imaginariamente hacia el terreno y defender los colores de la patria con

orgullo.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026

La próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se celebrará del

5 al 17 de marzo y reunirá a 20 selecciones nacionales con muchas de

las grandes estrellas de las Grandes Ligas.

Las sedes del torneo serán:

San Juan, Puerto Rico – Estadio Hiram Bithorn

Houston, Estados Unidos – Daikin Park

Tokio, Japón – Tokyo Dome

Miami, Estados Unidos – loanDepot Park

Las semifinales y la gran final se disputarán en Miami, ciudad donde

vive una de las comunidades dominicanas más grandes del mundo.

Los grupos del Clásico Mundial

Grupo A – San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B – Houston, Estados Unidos

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C – Tokio, Japón

Japón

Australia

Corea

República Checa

China Taipéi

Grupo D – Miami, Estados Unidos

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Este último grupo promete ser uno de los más intensos del torneo, con

equipos altamente competitivos y una gran rivalidad deportiva.

Las estrellas que encenderán el Clásico

El torneo contará con figuras de talla mundial que brillan en las

Grandes Ligas, entre ellas:

Shohei Ohtani, MVP del torneo anterior con Japón

Aaron Judge, una de las grandes estrellas de Estados Unidos

Juan Soto, orgullo dominicano y uno de los mejores bateadores del

mundo

Vladimir Guerrero Jr., otra de las grandes figuras dominicanas

Para los fanáticos dominicanos, ver a estos jugadores vistiendo el

uniforme tricolor es motivo de enorme orgullo.

El impacto del béisbol en la sociedad dominicana

El béisbol dominicano tiene un impacto profundo en múltiples niveles.

Impacto social:

El deporte inspira a miles de jóvenes que ven en el béisbol una

oportunidad de superación y desarrollo.

Impacto turístico:

Eventos internacionales como el Clásico Mundial proyectan la imagen

del país al mundo y fortalecen el turismo deportivo.

Impacto económico:

El béisbol genera empleos, promueve marcas dominicanas y posiciona

al país como una potencia deportiva global.

Orgullo dominicano dentro y fuera del terreno

El dominicano es un fanático que respeta y admira a sus jugadores. Los

sigue, los celebra y los apoya con pasión. Cada triunfo de la selección

nacional se siente como una victoria colectiva.

Cuando la República Dominicana juega, no solo compite un equipo de

peloteros. Compite un país entero. Compite una nación que vive el

béisbol con intensidad, alegría y orgullo.

Porque para el dominicano, la pelota no es solo un deporte.

Es cultura.

Es identidad.

Es patria.

Y cada vez que suena el “play ball” en el Clásico Mundial, el corazón

dominicano vuelve a latir más fuerte que nunca.

