El Distrito Nacional y 20 provincias están en alerta por las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la noche de este lunes al Distrito Nacional y a 20 provincias en alerta, ante los efectos de una activa onda tropical que actualmente se desplaza al sur de Puerto Rico y que podría dejar acumulados de lluvias superiores a los 300 milímetros en las próximas 24 a 48 horas.

De estas demarcaciones en alerta, 12 están en nivel amarillo y ocho en verde, debido al riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son: Distrito Nacional, La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, San Juan, Pedernales, Azua y Barahona.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que los acumulados de lluvias que se esperan en las próximas 48 horas son superiores a los caídos en Santo Domingo el 4 de noviembre de 2022, cuando la ciudad se inundó, dejando nueve muertos.

Asimismo, recomendó a quienes residen en zonas de alto riesgo mantenerse atentos y tomar las precauciones necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Condiciones marítimas

Con respecto al litoral atlántico, las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a vientos y oleaje peligroso.