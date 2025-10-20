- Publicidad -
Estado Del Tiempo

El Distrito Nacional y 20 provincias están en alerta por las lluvias

PRIMICIAS DIGITAL20 de octubre de 2025
2 minutos de lectura

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la noche de este lunes al Distrito Nacional y a 20 provincias en alerta, ante los efectos de una activa onda tropical que actualmente se desplaza al sur de Puerto Rico y que podría dejar acumulados de lluvias superiores a los 300 milímetros en las próximas 24 a 48 horas.

De estas demarcaciones en alerta, 12 están en nivel amarillo y ocho en verde, debido al riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son: Distrito Nacional, La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, San Juan, Pedernales, Azua y Barahona.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que los acumulados de lluvias que se esperan en las próximas 48 horas son superiores a los caídos en Santo Domingo el 4 de noviembre de 2022, cuando la ciudad se inundó, dejando nueve muertos.

Asimismo, recomendó a quienes residen en zonas de alto riesgo mantenerse atentos y tomar las precauciones necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Condiciones marítimas

Con respecto al litoral atlántico, las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a vientos y oleaje peligroso.

En la costa caribeña, se prevé un deterioro del oleaje a partir de las 5:00 de la tarde de este martes. Por tanto, también se aconseja que las embarcaciones de poco calado no salgan al mar.

A los bañistas y usuarios de playas se les exhorta consultar con las autoridades locales antes de hacer uso de las mismas, debido a condiciones marítimas anormales.

COE se declara en sesión permanente

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el organismo se declara en sesión permanente y activa su plan de contingencia en su máxima expresión.

«Desde este momento el Centro de Operaciones de Emergencias se declara en sesión permanente y activa su plan de contingencia, al igual que los planes de las instituciones que forman parte de este sistema», señaló Méndez durante una rueda de prensa en la sede del COE.

Asimismo, indicó que este martes, a las 8:00 a. m., se reunirá con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y otros altos funcionarios para evaluar posibles medidas adicionales.

El COE informó que hay disponibles 2,800 albergues a nivel nacional, en caso de que sea necesario evacuar comunidades vulnerables

