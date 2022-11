Directora de Estadísticas revela resultados del Censo serán ofrecidos el primer trimestre del año próximo

Valora alta confiabilidad de los datos recolectados

La directora nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas Peña, reveló que los resultados del censo serán ofrecidos de manera preliminar en el primer trimestre del año próximo, cuando sean completados y tabulados todos los resultados.

Dijo que las primeras variables que serán dadas a conocer son cuatro: Población Total, por Sexo, Número de Viviendas y Densidad Poblacional. Luego se irá informando los demás tabulados contemplados en el censo.

Al participar en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima a través de En Televisión, resaltó que serán datos altamente confiables, sobre todo lo que tiene que ver con la planificación de las políticas públicas, como la cantidad de hogares, de población, se va midiendo cómo se va caracterizando la cantidad de hogares por número de personas, entre otras variables, en lo cual destacó el uso de la tecnología.

Garantizó que el hecho de que una vivienda tenga etiqueta de censada sin que los ciudadanos que la habitan hayan sido entrevistados, en nada va a afectar los resultados del proceso, porque tiene que marcarse como desocupada y el empadronador o un equipo de calidad está obligado a volver al lugar.

Explicó que la institución ha tomado las previsiones de lugar, porque es un censo de población y vivienda, por lo que si el empadronador va 4 o 5 veces y no encuentra a nadie, debe ponerle censada aunque no haya sido censada la persona, pero sí lo fue la vivienda.

Indicó que la tecnología ha permitido a la institución tomar las previsiones de lugar y en la mayoría de los casos el empadronador que realizó el censo de una vivienda sin los habitantes, deberá volver hasta completar el proceso y hablar con los propietarios, inquilinos, según sea el caso, además de que la institución pone atención especial a los lugares donde se recibe este tipo de denuncia.

Llamó a la población a no desesperarse, a estar pendientes al proceso, a ir conociendo la boleta que está tanto en la página del Censo como de la ONE para estar familiarizado con el formulario y si no le preguntan algo exigir una justificación.

Con relación a los pagos, la funcionaria aseguró que se les va a pagar a los empadronadores que hayan completado el compromiso mediante el cual fueron seleccionados para el levantamiento de la información. Advirtió que no se le pagará la totalidad a quienes no hayan logrado la meta, sino que se pagará lo que trabajó.

“Si usted trabajó 2 a 5 días, eso es lo que se le va a pagar no la jornada completa porque usted desertó, incluso hay un link en la página del censo donde los empadronadores y supervisores pueden verificar si se les depositó el pago”, afirmó.

Destacó que ya hay cinco provincias donde el proceso ha finalizado por completo, entre ellas Espaillat y Azua, en las cuales solo se está ahora evaluando la calidad de la cobertura y de los datos, por lo que se desarrollan estrategias para acelerar y completar el trabajo en todo el país, que ya alcanza un 70%.

“Lo que estamos haciendo es que un empadronador que tenía una carga de 200 viviendas, se la bajamos a solo 50 y estamos moviendo a otros que ya terminaron a las zonas donde hacen falta”, detalló.