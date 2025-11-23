Director ejecutivo de CONAPE acompaña al presidente Abinader en jornada ‘Primero Tú’ en Villa Cerro, Higüey, y reafirma apoyo permanente a los adultos mayores”

Higüey, República Dominicana. – El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), doctor Demetrio Vicente, acompañó al presidente de la República, Luis Abinader, durante la jornada de inclusión social desarrollada en el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, en el sector Los Soto, donde más de 300 adultos mayores recibieron atenciones y servicios esenciales ofrecidos por el Gobierno.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y encabezada por el primer mandatario, se ejecutó en articulación directa con el CONAPE y otras instituciones del Estado, reafirmando el compromiso de trabajar unidos para garantizar la protección, el bienestar y la dignidad de los envejecientes de la provincia La Altagracia.

Al finalizar la jornada, el doctor Demetrio Vicente destacó que el CONAPE mantiene una participación activa y permanente en todas las acciones del programa “Primero Tú”, por tratarse de un modelo que coloca a la ciudadanía —en especial a los adultos mayores— en el centro de las prioridades del Gobierno. Su presencia junto al mandatario reafirma el respaldo institucional y la importancia de llevar estos servicios a las comunidades de manera oportuna y continua.

Durante el recorrido, el presidente Abinader exhortó a los asistentes a acercarse a cada una de las entidades presentes, recordándoles que estos servicios están disponibles para atender sus necesidades de forma constante, como parte de la visión de un Gobierno cercano y humano.

Estas jornadas forman parte del esfuerzo conjunto orientado a ampliar el acceso de la población a programas sociales, servicios médicos, asistencia psicológica, orientación social, información sobre la Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente y acompañamiento a personas en condición de vulnerabilidad.

Entre las instituciones participantes estuvieron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los Comedores Económicos, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, entre otras.

Visited 9 times, 9 visit(s) today