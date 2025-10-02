Dirección General de Bellas Artes lamenta el fallecimiento de la primerísima actriz Josefina Gallart

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) lamentó profundamente el fallecimiento de la primerísima actriz dominicana Josefina Gallart, figura emblemática de la escena nacional que dejó una huella imborrable en el teatro, la televisión y la cultura dominicana.

La directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent, expresó que la partida de Gallart representa una gran pérdida para las artes escénicas y para el país.

“Josefina Gallart fue una de esas actrices que dignificó con su talento y entrega la profesión. Su presencia en el Teatro de Bellas Artes y en la televisión marcó a generaciones de artistas y espectadores. Desde la Dirección General de Bellas Artes nos unimos al dolor de su familia y elevamos un reconocimiento a su legado artístico, que seguirá vivo en la memoria cultural de la República Dominicana”.

Gallart, nacida en 1950 en Santo Domingo y egresada de la Escuela de Arte Escénico, trabajó como actriz en el Teatro de Bellas Artes (actual Compañía Nacional de Teatro), destacándose con protagónicos en montajes como Trébol, La broma del senador, Lisístrata odia la política, Hoy no toca la pianista gorda y Cada oveja con su pareja.

Además de su sobresaliente labor en el teatro, brilló en la televisión dominicana en espacios icónicos como Butaca 4, El gordo de la semana, ¿Cuánto vale el show? y La familia Pérez, consolidando una trayectoria versátil y ejemplar.

La partida del fallecimiento de la queridísima actriz la reveló su hijo, el también actor Luis José Germán.

El cuerpo de la veterana actriz será expuesto este jueves 2 de octubre, a partir de las 12:30 del mediodía, en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Su sepelio está pautado para el viernes a las 11:30 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.