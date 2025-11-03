Dirección General de Bellas Artes es reconocida por tercer año consecutivo en el Ranking de Transparencia de la DIGEIG

Santo Domingo.- La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) reafirma su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública al ser reconocida, por tercer año consecutivo, en el Ranking de Transparencia que elabora la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

El galardón destaca el esfuerzo sostenido de la institución por fortalecer la confianza ciudadana, fomentar la ética pública y promover la rendición de cuentas como parte esencial de su gestión cultural.

La distinción fue recibida por la directora general, Marianela Sallent, en compañía de la encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información, Emiliana Ramírez. “Recibir este reconocimiento no es solo un motivo de orgullo institucional, sino una reafirmación del compromiso que hemos asumido como servidores públicos de actuar con transparencia, responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía”, expresó Sallent.

Asimismo, la funcionaria resaltó que la ética también se refleja en el arte y en la forma en que la institución cultiva la verdad, la belleza y el servicio a través de la cultura.

“Cada decisión, cada gestión y cada proyecto deben reflejar ese mismo principio: servir con integridad, con el mismo cuidado con que un artista honra su obra”, agregó.

La directora general de Bellas Artes agradeció a la doctora Milagros Ortiz Bosch, titular de la DIGEIG, por el reconocimiento y dijo que este estímulo impulsa a la institución a seguir fortaleciendo la confianza ciudadana.

“La ética no es una meta alcanzada, sino una práctica diaria. Y en Bellas Artes, esa práctica forma parte de nuestra identidad”, puntualizó.

Con este nuevo reconocimiento, la DGBA consolida su posición como una de las instituciones culturales más transparentes del país, demostrando que la gestión artística también puede ser un ejemplo de integridad y buena gobernanza.

Visited 2 times, 2 visit(s) today