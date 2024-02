Desempeño de la alianza Rescate RD en las pasadas elecciones municipales

Alfredo Cruz Polanco

En estas humildes reflexiones, luego de los resultados que se

obtuvieron en las elecciones municipales del pasado 18 de los

corrientes, no pretendemos hacer leñas del árbol caído, pero si hacer

algunos señalamientos del rol desempeñado por la alianza Rescate RD

en dichos comicios, los cuales pueden resultar de gran utilidad para las

próximas elecciones presidenciales y congresuales a celebrase el 19 de

mayo, si es que los partidos de oposición, el de la Liberación

Dominicana (PLD), el de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Revolucionario Dominicano (PRD)

pretenden concurrir aliados a dicho certamen electoral.

En la victoria nadie se detiene a analizar y a buscar las razones del triunfo. Es en la derrota

que siempre surgen las siguientes interrogantes tratando de buscar las posibles razones y

sus causas: ¿Qué se hizo mal?, ¿qué cosa había que hacer y no se hizo?, ¿en qué se falló?,

¿quiénes fallaron o no cumplieron sus obligaciones y responsabilidades?, ¿por qué no se

hizo?, ¿qué faltó por hacer?, ¿cuáles fueron las razones para que no se hiciera?, etc.

Lo primero que queremos expresar es que dicha alianza, por la forma como esta se

concibió, desde el principio lució muy desarticulada y destemplada, tímida y débil, por lo

que no inspiró confianza ni credibilidad en los propios actores ni en la militancia de los

partidos que la conformaban. Por la falta de visón, celos políticos o intereses particulares

presentes, no se le prestó atención a las provincias y a los municipios más importantes y de

mayor votación; no se motivó a los jóvenes y a los nuevos votantes para que ejercieran el

voto, que son la mayoría del padrón electoral; esta no mostró capacidad de movilización de

los electores para que ejercieran el sufragio, algo vital en una elecciones, de ahí que a quien

más afectó la gran abstención manifestada en estas elecciones fue a la propia oposición; la

acostumbrada “logística” que en otrora siempre estuvo presente, esta vez brilló por su

ausencia. En cambio, esta fue muy notoria, y excesiva en el partido oficial y en sus aliados.

En términos generales dicha alianza no se preparó para estas elecciones municipales,

subestimando a un partido en el poder, con tantos aliados y con recursos económicos a

borbotones como el PRM. Aun con las debilidades presentadas, esta pudo salir airosa en

muchos importantes municipios y distritos municipales del país, si se hubiese fortalecido y

cohesionado para enfrentar a un partido oficial que se preparó y unificó con el objetivo de

hacer lo que fuera necesario para derrotarla. En muchas provincias y municipios cabeceras

esta se mostró muy confiada y con un gran triunfalismo, pero no hizo lo que tenía que hacer

para ganar.

Las elecciones municipales no atraen a una gran cantidad de votantes como las

presidenciales. En todos los países se produce una gran abstención, sobre todo, cuando se

escogen a candidatos impopulares y cuestionados. En las pasadas elecciones la abstención

fue cerca de un 53%. Aunque en definitiva los resultados arrojados en las pasadas

elecciones municipales no serán totalmente determinantes para las presidenciales y

congresuales de mayo próximo, impactarán sobre ellas, por la percepción que estos

produjeron y en razón de que solo restan 85 días para su celebración. Hay que recordar que

en las elecciones congresuales de mayo año 2002, el PRD obtuvo 29 senadurías, sin

embargo perdió las elecciones presidenciales del 2004. Algo similar puede volver a ocurrir

si se deponen ciertas actitudes intransigentes.

Si en verdad se pretende romper con esta percepción y evitar un triunfo del PRM en

primera vuelta, se debe conformar una verdadera y sincera alianza estratégica urgente en

todas las provincias para las próximas elecciones. Para ello se deben colocar los intereses

del país por encima de los particulares y partidarios. La misma debe ser sellada mediante un

acto masivo, similar al que celebró el Frente Patriótico en 1996. Una segunda vuelta le

permitirá a la alianza 45 días adicionales de campaña. Si hay que sacrificar algunas

candidaturas se debe hacer.

En caso de que dichos partidos persistan en concurrir cada uno por separado a dichas

elecciones, sería la crónica de una muerte anunciada. No se debe correr el riesgo de que

habrá una segunda vuelta. No hay tiempo que perder.