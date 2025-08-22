Desconocidos usan número de teléfono NYPD para estafar

- Publicidad -
22 de agosto de 2025
NUEVA YORK.- Una estafa telefónica en esta ciudad se está llevando a cabo por parte de desconocidos que podría tomar por sorpresa a los ciudadanos residentes en la urbe.

La policía advierte a los neoyorkinos que tengan cuidado con una nueva estafa telefónica, porque los delincuentes están usando el número de teléfono 1-800-577-8477 que pertenece al Departamento policial «Alto al Crimen».

La uniformada precisa que el Departamento de Alto al Crimen nunca se comunicará con la ciudadanía para pedirle información personal.

La institución del orden insta a las personas que si recibe una llamada telefónica del 1-800-577-8477, la ignore.

En ese mismo orden, residentes en la ciudad de Filadelfia-Pensilvania, donde reciben decenas de miles de dominicanos, estafadores haciéndose pasar por policías están haciendo llamadas pidiéndoles miles de dólares a cambio del supuesto retiro de órdenes judiciales, según las autoridades.

La ciudad de Filadelfia cuenta con herramientas de protección y formularios para presentar una denuncia. Visitar:  https://www.phila.gov/es/services/crime-law-justice/report-a-crime-or-concern/report-a-scam-or-consumer-threat/

