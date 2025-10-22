Defensa Civil en el terreno; institución coordina asistencia para personas albergadas por Tormenta Melissa

San Juan. – La Defensa Civil administra dos albergues que fueron activados en esta provincia, de manera preventiva y ante los efectos de la Tormenta Tropical Melissa, que se espera continúe dejando precipitaciones intensas en gran parte del país, de forma especial en la zona costera caribeña.

El subdirector ejecutivo de la entidad, Bernardo Rodríguez, indicó que en total unas 42 personas están albergadas en dos centros colectivos, con la finalidad de preservar sus vidas.

Explicó que, por instrucciones del presidente Luis Abinader y del director ejecutivo del organismo naranja, Juan Salas, se coordina con otras instituciones del Estado las ayudas necesarias para que a estas personas no les falte nada durante su estadía en los albergues.

“Tenemos 10 personas albergadas en el Estadio Hermano Suárez en la Mesopotamia y otras 32 en el Centro Tecnológico Sabaneta, en Sabaneta. Instituciones hermanas como los Comedores Económicos, Supérate y la Policía Nacional trabajan en garantizar seguridad, alimentación y otras necesidades”, dijo Rodríguez.

Destacó que la Defensa Civil se mantiene en el terreno en supervisión constante de zonas vulnerables, perifoneos preventivos, corte y poda de árboles y participando en las reuniones de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), junto a las gobernadoras, quienes los encabezan a nivel provincial, y a los alcaldes a nivel municipal, en las localidades bajo alerta.

Asimismo, recomendó a la población que habita en zonas vulnerables mantenerse atenta a las informaciones oficiales de los organismos de protección civil y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan los efectos del fenómeno.