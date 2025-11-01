Decano UASD afirma la nación pierde un faro del pensamiento con la partida de Francisco Antonio Avelino García

Santo Domingo, R.D. – El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Dr. Gerardo Roa Ogando, expresó sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del historiador, abogado y maestro de generaciones Francisco Antonio Avelino García, ocurrido este jueves, a los 90 años de edad.

“Con la partida del profesor Avelino García —último sobreviviente de los hijos del filósofo Andrés Avelino—, el país pierde a uno de sus más lúcidos pensadores, un académico comprometido con las mejores causas de la nación y un referente de la docencia universitaria en las ciencias políticas”, afirmó el decano Roa.

El catedrático destacó que Francisco Antonio Avelino García no solo fue el primer director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, sino también un intelectual de pensamiento profundo, autor de obras fundamentales como Curso de historia del pensamiento político, Reflexiones sobre la Guerra de la Restauración y Hostos, pensador social, entre otras.

“El legado del maestro Avelino trasciende generaciones. Su vida es ejemplo de coherencia intelectual, amor por la verdad histórica y compromiso con la educación pública y la libertad de pensamiento”, añadió Roa Ogando, al tiempo de expresar su solidaridad con los familiares, colegas y discípulos del destacado historiador.

