Cooperativas AIRAC lideran educación financiera del sector entre niños y jóvenes en la Semana Económica y Financiera 2026 del Banco Central

Santo Domingo, República Dominicana.– La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) participa en la Semana Económica y Financiera 2026, organizada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), consolidándose como la única representación del sector cooperativo en este espacio educativo que llega a miles de jóvenes.

La actividad, que se desarrollará hasta el 20 de marzo, se integra al movimiento internacional Global Money Week (GMW), que promueve a nivel mundial la formación de capacidades para la toma de decisiones financieras responsables.

Durante esta edición, AIRAC tendrá presencia en Santo Domingo y Santiago, ampliando su alcance y acercando la educación financiera y sobre el sector cooperativo a niños, adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.

En este espacio educativo, AIRAC impulsa su compromiso con la inclusión financiera y la formación de las nuevas generaciones, contribuyendo a que niños y jóvenes comprendan la importancia del ahorro, la planificación y el manejo responsable del dinero como herramientas clave para su bienestar integral y el desarrollo socioeconómico de las comunidades que impulsan las cooperativas.

Las jornadas se realizan en el auditorio central del Banco Central en Santo Domingo y, por primera vez, también en el Centro León de Santiago de los Caballeros, además de una extensión en el Centro Cultural Perelló en Baní, provincia Peravia, ampliando así el alcance territorial de esta iniciativa educativa.

Esta participación también refleja los principios del cooperativismo, que promueven la educación, la formación y el compromiso con la comunidad. A través de iniciativas como esta, las cooperativas que integran AIRAC fortalecen su aporte al desarrollo social, alineado con su Balance Social Cooperativo, que mide y visibiliza el impacto positivo de sus acciones en la educación financiera, la inclusión y el bienestar de las personas.

Sobre AIRAC

La entidad agrupa a 17 cooperativas de las más importantes de República Dominicana, especializadas en la oferta de servicios de ahorro y crédito, a las que sirve de organismo de integración y agente de representación; además de supervisarlas, brindarles servicios de asistencia técnica, capacitación, tecnología e innovación, entre otros.

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