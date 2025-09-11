Cooperativa Empresarial inicia tradicional programa de donación de útiles didácticos

SANTO DOMINGO.- Con el lema “Edificando sueño, construyendo futuro” la Cooperativa Empresarial inició su tradicional programa de distribución de calzados y útiles didácticos en planteles situados en el entorno de sus sucursales y oficinas en todo el país.

La distribución en el inicio del año lectivo 2025-2026 está pautada entre los días 15 y el 29 de este mes y beneficiará los alumnos de once planteles situados en el entorno de igual número de sucursales y oficinas de la empresa.

En las palabras centrales del acto efectuado en la sede central de la Cooperativa Empresarial de la calle San Francisco de Macorís 48, el gerente general, José Joaquín Suriel, enmarcó el programa en el compromiso social de la empresa y su apoyo a la comunidad.

Dijo que este programa es el respaldo de la empresa al desarrollo educativo de la nación a través de esta asistencia en favor de comunidades contiguas a sus sucursales.

Se mostró satisfecho con este significativo aporte a un renglón tan importante en la sociedad, como lo es la educación y la promoción de valores entre los estudiantes beneficiados.

En el mensaje de apertura del acto, el presidente del Consejo de Administtración de la Cooperativa Empresarial, Rafael Collado, resaltó la satisfacción de la empresa y sus directivos al hacer de la distribución de calzados y útiles didácticos una tradición ineludible.

Durante la ceremonia con la presencia de socios y directivos de la empresa, también intervino la gerente de Mercadeo, Sandra Escobar, con una amplia exposición del programa que también busca promover la cultura del ahorro entre los educandos.

Dijo que con ese propósito, la Cooperativa Empresarial incluye junto a los calzados y útiles didácticos un libro Informativo sobre el Ahorro.

Significó que, como expresa el lema estampado en los útiles, con el programa de distribución la Cooperativa Empresarial se propone edificar un sueño, construyendo futuro.