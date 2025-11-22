Convergencia Ciudadana impulsa campaña digital en apoyo a la Marcha del Pueblo

Santo Domingo, D.N. — La plataforma Convergencia Ciudadana, que agrupa a diversos movimientos políticos articulados en torno al liderazgo del expresidente Leonel Fernández, lanzó una serie de spots publicitarios en redes sociales para promover la participación en la Marcha del Pueblo, programada para el próximo 30 de noviembre en el Distrito Nacional.

Los mensajes, que han tenido amplia difusión en plataformas digitales, recogen las razones que motivan a distintos ciudadanos a marchar «por una justicia eficiente, la seguridad de la familia y leyes más claras». También reflejan el creciente malestar social «ante los apagones, el deterioro del sector salud, el abandono a los más vulnerables y la corrupción administrativa que se roba los impuestos del pueblo».

Los spots destacan, además, el deterioro de servicios públicos esenciales, entre ellos el Metro de Santo Domingo, como parte de las demandas ciudadanas que impulsan la convocatoria. El llamado general invita a la población a “caminar por el futuro, por mejores oportunidades, por la inclusión y por un país que avance con dignidad”.

Manolo Pichardo destaca importancia de la convocatoria

La campaña es encabezada por Manolo Pichardo, presidente de Convergencia Ciudadana y miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, quien señaló que la marcha del 30 de noviembre constituye “un ejercicio democrático para reclamar soluciones reales a los problemas que afectan a la población”.

Pichardo afirmó que amplios sectores de la ciudadanía expresan “un cansancio legítimo” ante la inseguridad, el alto costo de la vida, las fallas del sistema eléctrico y el deterioro de servicios básicos.

Movimientos que integran Convergencia Ciudadana

Convergencia Ciudadana reúne a una red de movimientos políticos que respaldan el liderazgo del expresidente Fernández. Entre las entidades que la conforman figuran: El Regreso de Leonel, República Fuerte con Leonel, Ven Conmigo, Juventud en Acción con Leonel, Nuevo Movimiento Obrero con Leonel, Convergencia de la Fe, Cinéfilos con Leonel, Hombres y Mujeres con Leonel y Las Cayenas con Leonel. Todos han articulado esfuerzos para fortalecer la convocatoria del 30 de noviembre.

Directiva de Convergencia Ciudadana

La estructura directiva de la plataforma está encabezada por Manolo Pichardo, presidente de la organización. Le acompañan Elena Mejía, secretaria general; Kenia Polanco, encargada de Comunicaciones; Paola Abreu, encargada de Medios; José Diéguez, encargado de Propaganda; Carlos Sánchez, encargado de Organización; y Rebeca Ortiz, encargada de Finanzas.

Convergencia Ciudadana reiteró su llamado a la ciudadanía a participar de manera masiva en esta movilización

