CONTINÚAN PRODUCIÉNDOSE AGUACEROS CON TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO EN VARIOS PUNTOS DEL PAÍS

Continúan desplazándose campos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes puntos de las provincias: Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata, Hermana, Mirabal, Santiago, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Juan, Baoruco, Barahona y Pedernales, producto de la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera y los remanentes nubosos asociado al sistema frontal. Estas precipitaciones estarán presentes hasta las primeras horas de la noche

Mañana sábado, se estará acercando un nuevo sistema frontal a nuestra área de pronóstico, ubicándose sobre la costa norte del país, el mismo al interactuar con los efectos locales y una vaguada en diferentes niveles mantendrá la humedad e inestabilidad para que durante la tarde ocurran aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre varias localidades de las provincias de Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona y Pedernales.

Producto de las lluvias caídas y las pronosticadas, se modifican los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en los sectores vulnerables de las siguientes provincias:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Monte Cristi Dajabon La Vega Puerto Plata La Altagracia Samaná Espaillat Santiago Rodríguez Monseñor Nouel María Trinidad Sánchez Duarte San José de Ocoa Monte Plata Santiago Hato Mayor San Juan Elias Piña El Seibo Hermanas Mirabal Sánchez Ramírez San Cristóbal Valverde TOTAL: 16 TOTAL: 6 TOTAL: 0

Actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México o América:

Damos seguimiento a una onda tropical. La cual, se prevé que salga de la costa africana y se mueva hacia oeste, pronosticándose un desarrollo ciclónica en 48 horas de un 10% y un 30% en 7 días, a medidas que se desplace sobre aguas del mar Caribe durante la próxima semana.

Informamos de una segunda zona de aguaceros asociada a un sistema de baja presión no tropical, con un 10% de probabilidad ciclónica para los próximos 2 a 7 días, localizada a cientos de kilómetros al sur de Nueva Escocia, (Canadá). Independientemente de su desarrollo y evolución, este sistema no representa peligro para el país.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros con tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: aumento de la nubosidad con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: aumentos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: vaguada y remanentes nubosos asociado al sistema frontal continúan generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, principalmente hasta las primeras horas de la noche… Alerta y aviso meteorológica vigentes en 20 provincias.

El domingo, el sistema frontal empezará a disiparse, pero la vaguada mantendrá el contenido de humedad e inestabilidad para que sigan produciéndose lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistema montañosos y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado en ocasiones después del mediodía. Aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Santo Domingo: incrementos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en la tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Puerto Plata Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Duarte Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Constanza Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 26/28 13/15 Peravia Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 La Romana Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 22/24 La Vega Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Cristóbal Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 Samaná Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 22/24 Monte Cristi Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 Azua Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Juan Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 30/32 18/20 Barahona Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 23/25

Meteorólogos de turno: Henry Agramonte / Caridad Hernández.-