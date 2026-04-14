Consejo Económico y Social (CES): “TALLER DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS CONSEJEROS”

El Consejo Económico y Social de la República Dominicana, llevó a cabo el “Taller de Inducción para Nuevos Consejeros” con el objetivo de compartir conocimientos clave sobre el funcionamiento, principios y rol del CES, fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión institucional para el cumplimiento de su misión como órgano constitucional de concertación social.

La actividad se desarrolló el viernes 10 y sábado 11 de abril en el salón Oceanía del Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, con la presencia de los consejeros titulares y suplentes que fueron designados por las organizaciones de los sectores social, laboral y empresarial para el período 2025-2029.

El presidente del CES, Rafael Toribio, en sus palabras de bienvenida destacó que “el CES son sus Consejeros” motivándolos a aprovechar las intensas jornadas de trabajo que apuntan a fortalecer y optimizar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los miembros del Pleno.

Seguidamente el invitado especial Raúl Henríquez, Secretario General del Consejo Económico y Social de Curazao, ponderó las buenas prácticas del CES dominicano en el marco de la cooperación internacional resaltando sus experiencias institucionales de diálogo social que inspiran a otros CES.

Luego, la Secretaria General del CES, Ana Selman, presentó el programa de trabajo, los objetivos y los resultados esperados del Taller. Los siguientes temas se repartieron en ocho módulos: Introducción, Marco legal e institucional, Estructura y funcionamiento del CES, Incidencia en políticas públicas, Alcance internacional, Ética, compromiso y representatividad y Desafíos actuales y rol del CES en tiempos de cambio.

Quince expositores, diez locales y cinco internacionales, tuvieron a cargo las exposiciones que se complementaron con rondas de preguntas, audiovisuales y dinámicas de grupo que permitieron a los consejeros profundizar los contenidos.

Para comprender qué es un CES, su origen y función dentro del sistema democrático, Gellys Palencia, de la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos de la Universidad de Panamá presentó la historia y evolución de los espacios de diálogo social y Smilena Kostova, secretaria general del Consejo Económico y Social de Bulgaria, compartió la estructura y experiencias del CES de Bulgaria y su relación con la Unión Europea.

Por su parte, la encargada legal del CES de la República Dominicana, Yamileth Vega y Ana Selman, secretaria general, hicieron un recorrido por las bases normativas que rigen al CES, su posicionamiento en la estructura del Estado dominicano y los desafíos y plan de trabajo en curso; mientras que Eduardo Castellanos, encargado de evaluación y monitoreo interno del CES y Ariel Ariaudo, encargado del departamento de TIC, presentaron la organización interna y operativa del CES, el nuevo sistema de gestión de calidad en el que se está avanzando para su implementación y los recursos tecnológicos para los procesos de información, consultas, diálogo y concertación del CES.

Con el propósito de capacitar a los concejeros en técnicas de negociación efectivas y la construcción de consensos, el director ejecutivo de la firma Stratos, Félix Espinal, realizó una introducción a los métodos HARVARD, BATNA y ZOPA.

Las destacadas y reconocidas economistas, Magdalena Lizardo y Rosa Cañete, abordaron la incidencia del CES en la formulación y evaluación de las políticas públicas, especialmente en los casos de los procesos de concertación del Pacto Educativo y del Pacto Fiscal.

Para dimensionar el alcance y proyección del CES a través de la acción internacional, Raúl Henríquez, director y secretario general del Consejo Económico y Social de Curazao, Bernardo López, secretario técnico del Consejo Económico y Social de Guatemala y Gil Ramos, director de relaciones internacionales, e institucionales del Consejo Económico y Social de España, presentaron las experiencias de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS), la Red Latinoamericana de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (Red CESISALC) y la Red Iberoamericana de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (RICESIS).

Los consejeros Luis Miura y Rafael Abreu por el sector empresarial y laboral respectivamente y el exconsejero del sector social, Rolando Guzmán, expusieron sus valiosas experiencias y consideraciones sobre la importancia de promover la cultura de responsabilidad, ética y servicio público para los consejeros del CES.

Finalmente, el presidente Rafael Toribio, cerró el taller de inducción reflexionando sobre los próximos pasos del CES en relación con los nuevos desafíos y responsabilidades que le competen como principal espacio de diálogo social institucionalizado.

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