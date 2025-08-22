Condenan dominicanos balearon e intentaron atracar agente Patrulla Fronteriza en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Los dominicanos Christian Aybar y Miguel Mora, acusados de dispararle a un agente de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio durante un intento de atraco que salió mal en un parque en el Alto Manhattan el mes pasado, fueron procesados este miércoles por un cargo estatal de intento de asesinato.

Ambos, permanecen detenidos por cargos federales. Uno de los sentenciado, Mora, permanece hospitalizado y fue procesado estando en cama.

Según documentos judiciales, los jóvenes dominicanos presuntamente vieron al agente de la Patrulla Fronteriza, de 42 años, cuando merodeaban desde una pasola el vecindario y observaron al agente cuando estaba sentado en horas de la noche con una mujer en el Parque Fort Washington, en el vecindario de Washington Heights.

Cuando Mora intentó atracar el agente, a punta de pistola, el policía desenfundó su arma y se entraron a tiros. Los dos salieron heridos.

Las autoridades informaron que ambos individuos entraron a Estados Unidos por la frontera durante la «Vuelta por México» y tienen antecedentes penales en USA.

En ese mismo orden, un policía fuera de servicio ultimó de varios balazos a uno de dos dominicanos que andaban en una pasola e intentaron atracarlo a punta de pistola en la calle 173 con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, pero el agento logró desenfundar su arma y mató de varios balazos a uno de ellos, el otro emprendió la huida y es perseguido.