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Compran dos camiones compactadores para reforzar la recolección de residuos en Salcedo
Salcedo. El alcalde Juan Ramón Hernández informó la adquisición de dos camiones compactadores como parte del programa “Salcedo Más Limpio”, una iniciativa orientada a transformar el sistema de recolección de residuos sólidos mediante un nuevo esquema de rutas y el fortalecimiento de la educación ciudadana en el municipio.
La inversión, ascendente a RD$ 17,123,000.01, fue realizada mediante Licitación Pública Nacional, garantizando un proceso transparente, competitivo y conforme a la normativa vigente. Todos los detalles del procedimiento están disponibles para consulta pública en el portal de Compras y Contrataciones, bajo la referencia AMUSAL-CCC-LPN-2025-0001, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Con esta acción, la gestión municipal consolida una línea de trabajo basada en la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, impulsando soluciones concretas que elevan la calidad de los servicios y fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
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