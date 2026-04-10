- Publicidad -
CibaoCibao Central

Compran dos camiones compactadores para reforzar la recolección de residuos en Salcedo

PERIODICO PRIMICIAS10 de abril de 2026
6 1 minuto de lectura
Salcedo. El alcalde Juan Ramón Hernández informó la adquisición de dos camiones compactadores como parte del programa “Salcedo Más Limpio”, una iniciativa orientada a transformar el sistema de recolección de residuos sólidos mediante un nuevo esquema de rutas y el fortalecimiento de la educación ciudadana en el municipio.
La inversión, ascendente a RD$ 17,123,000.01, fue realizada mediante Licitación Pública Nacional, garantizando un proceso transparente, competitivo y conforme a la normativa vigente. Todos los detalles del procedimiento están disponibles para consulta pública en el portal de Compras y Contrataciones, bajo la referencia AMUSAL-CCC-LPN-2025-0001, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Con esta acción, la gestión municipal consolida una línea de trabajo basada en la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, impulsando soluciones concretas que elevan la calidad de los servicios y fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Visited 6 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS10 de abril de 2026
6 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Fallece empresario esperanceño Luis Andrés Payero Valdez

22 de marzo de 2026

Asociación Cibao logra recertificación de sellos Sostenibilidad 3Rs en sus tres sedes administrativas

17 de marzo de 2026

Asociación Cibao presenta agenda educativa para la Semana Económica y Financiera del BCRD

16 de marzo de 2026

Club Rotario Santiago Monumental reconoce a la escritora Carmen Pérez Valerio

14 de marzo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!