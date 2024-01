¿Cómo estuvo el cine dominicano en 2023? Estas son las 10 películas mejores producciones

Es adecuada la oportunidad para seleccionar lo mejor de lo que ofreció el cine

dominicano en los dos géneros comedia y drama.

José Rafael Sosa

La industria del cine dominicano ha tomado perfiles de producción de notable

calidad, diversificado sus temas, apelado a la concepción de guiones creativos.

Este cine ha afinado las adaptaciones de obras literarias o de teatro y ha

perfeccionado sus recursos técnicos (que no dejan de ser artísticos), sobre

todo en lo referente a dirección de fotografía, diseño de sonido, edición,

dirección de arte – en especial en producciones de época y efectos especial).

Es el nuestro, el cine que ha dejado de tener como prioridad el rodaje facilista

influido por los cuadros cómicos de la televisión y reforzado el aporte actoral,

llevando emociones auténticamente representadas en la gran pantalla.

2023 ha sido un gran año cinematográfico para la industria audiovisual

dominicana, ofreciendo una amplia variedad de historias y géneros.

Al agotar las últimas horas de presente año, propia es la oportunidad para

seleccionar lo mejor de lo que ofreció el cine dominicano, que haremos en

función de los dos géneros principalmente cultivados por los cineastas criollos:

comedia y drama.

En ese año, la Dirección General de Cine (DGCINE) reportó el estreno de 26

audiovisuales nacionales, que en total recaudaron RD$ 213.6 millones.

Esta es nuestra selección del cine, clasificado por géneros de comedia y

drama.

LAS CINCO MEJORES COMEDIAS

1-Colao 2. Es la producción más importante tanto por su calidad como cine de

entretenimiento, por su historia amigable, con giros dramáticos a una escala

amable, por sus actuaciones precisas y cargadas de carisma, así como por la

respuesta del público, que la transformó en la producción de cine más vista.

Estrenada en 2017 y atrajo a 341,598 visitas a las salas de cine, según datos

que aporta el medio web Acento (https://acento.com.do/cine/cuanto-costo-

producir-colao-2-9282807.html).

De este monto, Colao2 generó RD$ 71.5 millones por la proyección de 16

semanas en cartelera. Colao 2 es dirigida por un Frank Perozo que ha

madurado como director, lo que se evidencia enla madurez de su trabajo.

Han pasado siete años desde que ofreció, con el respaldo de Caribbean

Cinemas Films, la primera entrega de Colao, con una frescura en su concepto,

acentuando un nuevo enfoque para el género.

Frank Perozo evidenció su crecimiento como director, luego de siete años de

haber estado al frente de Colao, la versión original.

Género: Comedia, Romance. Director Frank Perozo Reparto: Manny Pérez,

Nashla Bogaert, Raymond Pozo, Miguel Céspedes.

Sinopsis: ¿Cómo han llevado Antonio y Laura su extraña historia de amor,

cinco años después?

2-Teacher Mechy. Tan temprano como el 5 de enero, esta comedia se escribió

expresamente para el protagónico de Cheddy García, logrando una historia

cargada de valores positivos, que refieren la lucha por trabajar, aun cuando se

salten requisitos burocráticos y protocolos que a veces resultan frenos para la

entrega de una gran labor educativa y motivacional.

Género: Comedia. Director Frank Perozo Reparto: Cheddy García, Denise

Quiñones, Chelsy Bautista, Irving Alverti.

Sinopsis: Después de años en Nueva York, una maestra trabajadora regresa a

la República Dominicana y consigue un trabajo en una escuela de alto nivel.

3-Malos Padres. Entró en cartelera en agosto del 2023, que sirvió para

estrenar como director a José Ramón Alama, principal ejecutivo de Bou Group,

quien ha sido productor de numerosas producciones dominicanas. Malos

Padres tiene otro aire inspirador. Como historia, con nuevos giros, frescura en

sus actuaciones y como película se ha integrado al acuerdo logrado con Star

Plus, filial de Disney Company Studios, lo que le abre acceso a esa

plataforma de streaming compartiendo con grandes producciones

internacionales.

Género: Comedia. Director: José Ramón Alamá Reparto: Alexis Díaz de

Villegas, Frank Perozo, Fausto Mata.

Sinopsis: Dos amigos se reencuentran para hacer frente a un problema de

paternidad.

4 Sola a los 40. Dirigida por Ángel Muñiz. Estudios Quitasueño

(www.estudioquitasueno.com). Muñiz, cineasta histórico fundamental de la

industria nacional de cine dominicano, al cual la producción audiovisual

nacional le debe mucho, casi todo. Con esta comedia Producida junto a la

televisora Color Visión, con la cual anunció la difusión de este proyecto.

El director y guionista convocó a talentos actorales de gran experiencia y de

juventud creativa, dando oportunidad de producción a talentos, desde un

extraordinario Richard Douglas, que hizo además el rol de productor ejecutivo y

gerente comercial de la misma, hasta una Laila Taveras, revelación que ha

aportado a la actuación La Telerrealidad de Iván Ruiz/Show del Mediodía, quien

se luce a igual que María Tavárez; Yván Jiménez; Laila Taveras; Denise Peña,

Lumy Lizardo; Irving Alberti; Miguel Ángel Martínez; Erlyn Saúl; Patricia Muñoz,

Luis del Valle y Greimy Menéndez.

Género: Comedia, Drama, Romance. Director Ángel Muñiz Reparto: Luis del

Valle, María Tavárez, Lumi Lizardo, Richard Douglas, Laila Taveras, María

Tavárez; Yván Jiménez; Denise Peña, Lumy Lizardo; Irving Alberti, Miguel

Ángel Martínez, Erlyn Saúl, Patricia Muñoz, Luis del Valle y Greimy Menéndez.

Sinopsis: Una viuda de 44 años intenta encontrar un nuevo romance a pesar de

la celosa oposición de su hija.

5— Croma Kid, Ópera prima de Pablo Chea, fue un aporte de frescura con

una historia que se incrusta en la piel de los amantes del cine. El director se

revela como un artista que sabe contar historias con un sabor singular y único,

manejando con habilidad sus recursos actorales y técnicos.

Género: Comedia, Drama. Director. Pablo Chea Reparto: Bosco Cárdenas,

Jaime Peña Gautier, Nashla Bogaert.

Sinopsis: Emi debe lidiar con la desaparición de su padre mago después de

que un truco se sale de control.

Menciones de honor

Cuarencena, Realizada bajo el criterio de una locación, influida por la

producción de cine de pandemia. Estrenada el 16 de marzo y escrita y dirigida

por David Maler y con influencia de la comedia internacional Perfectos

Desconocidos (2017), reivindica el ambiente de encierro provocado por el

Covid 19. El elenco: Frank Perozo, Nashla Bogaert, Luís José Germán, Joshua

Wagner, Soraya Pina, Ysabel Spencer, Elizabeth Chahín, Richardson Díaz,

logran una interrelación hilarante, rítmica y sarcástica para irse develando

como en realidad son cada uno de ellos.

Género: Comedia. Director: David Maler Reparto: Sinopsis: La armonía se

desmorona entre 7 amigos en una cena durante el confinamiento por la

pandemia.

LOS CINCO MEJORES DRAMAS

1 La Hembrita, bajo la dirección de Laura Amelia Guzmán, es una exquisita

muestra de dramatismo familiar, de buen desarrollo de sus giros, con ritmo y

excelente desempeño actoral de parte de su elenco. La mitad del éxito radica

en el guión.

Las actuaciones de Cecilia García y Xiomara Fortuna son dos coleccionables,

con todo y la diferencia en experiencia que tienen ambas. Cine de historia

mínima, universalizable. Válido para cualquier audiencia de cinéfilos. Esta obra

es un gesto de respeto para el público y el arte cinematográfico.

Género: Drama. Director: Laura Amelia Guzmán Reparto: Cuquín Victoria,

Cecilia García, Xiomara Fortuna, Aleska Vásquez.

Sinopsis: Una mujer de clase alta con el “síndrome del nido vacío” acaba

teniendo a su cargo a una de las nietas de su criada. Luego deberá decidir

entre devolver a la niña o mantenerla en la familia.

2-(Empate) Convivencia y El Método. Por sus características similares es

forma, calidad, además del arco dramático y el formato de presentación, estos

dos dramas son el exponente del valor actoral del talento dominicano.

Sus dos elencos se enfrentan a la tarea de hacer creíble y sentido, los

argumentos a cargo Convivencia. Este drama de actores, mostró la capacidad

nacional de hacer cine de valor universal, exhibible en cualquier parte del

mundo, a partir de la búsqueda de una persona responsable de un asesinato

en un condominio.

Una soberbia muestra actoral, un ritmo sostenido, un ajustado criterio en la

dirección para involucrar al público en la búsqueda del culpable. Vueltas

sorprendentes que van develando las zonas grises de cada cual, y que logran

hacer vivir en el público la incertidumbre de no saber quién fue responsable de

la tragedia.

Género: Suspenso, Drama. Director: José Gómez De Vargas Reparto: Roger

Wasserman, Francis Cruz, Angela Bernal, Pachy Méndez.

Sinopsis: Tras el asesinato de un residente de un antiguo condominio, una

extensa investigación retiene en una sala de interrogatorios a un grupo de siete

inquilinos que todos son sospechosos de haber cometido el crimen.

El método. Notable coincidencia que en el mismo año hayamos tenido dos

producciones tan similares en sus planteamientos como cine. Tiene, respecto

de Convivencia, el hándicap de ser la adaptación al cine, de la obra de

dramaturgo y director catalán Jordi Gaicerán, (el título original es El Método

Groholm, 2003) pero esto no desmerita su valor como cine.

Con ese argumento, David Maler lo traslada el lenguaje y el formato del cine,

apoyado en un elenco que sabe ordenar sus parlamentos para configurar un

ritmo trepidante y envolvente.

Género: Drama, Comedia Director David Maler Reparto: Nashla Bogaert,

Hector Aníbal, Georgina Duluc, Pepe Sierra, Yasser Michelen, Dahiana

Cordero, Roger Wasserman.

Sinopsis: Un grupo de profesionales acuden a una entrevista de trabajo para

una posición muy lucrativa dentro de una de las empresas multinacionales más

grandes del mundo.

3— El Vendedor de Arte. Un drama que expone un abanico desafiante de

ópticas: las corrientes estéticas del arte visual, el mercantilismo, modas y

modismos, los curiosos criterios de los merchandises y galeristas, el drama del

arte verdadero.

A este enfoque agrega una temática humana desafiante y actual: el discrimen,

racismo, prejuicios y la condena social a comportamientos sexuales.

Un fenómeno audiovisual que nos sorprendió por la calidad tanto de la historia,

que denuncia la comercialización del arte visual, y su planteamiento fílmico y el

buen desempeño de los talentos, entre los cuales destacamos a Francis Cruz,

Anderson Mojica, Claudio Rivera (un talento actoral que el cine dominicano no

ha aprovechado), Gerardo Mercedes (que rompió con esta actuación el cliché

de personaje socialmente marginal, que lo tenía encasillado a la hora de que

los directores lo pensaban para un personaje).

Género: Drama. Director: Marcel Fondeur Reparto: Cinthia Almonte, Randall

Connoly, Francis Cruz, Anderson Mojica, Méndez, Antonio Melenciano, Cindy

Lundy, Merionne Toussaint y Derby Guerrier. Sinopsis: Un vendedor de arte, en

ruinas, ve en un nuevo talento la salvación de su negocio y la redefinición de su

vida, pero primero debe convencerse a sí mismo y a la vez cambiar su visión

del arte.

4-La Soga 3. La producción de acción, suspenso y drama es producto de la

dedicación de Manny Pérez a crear una franquicia que tiene ya tres entregas y

que lleva sus acciones a la escala de un protagónico adaptado a la realidad

caribeña. Le faltó un tanto de credibilidad en las escenas de acción.

Género: Suspenso, Drama. Director Manny Pérez Reparto: Manny Pérez,

Sarah Jorge León, Félix Germán.

Sinopsis: Un sicario se deja llevar por su incesante búsqueda de venganza,

pero en el proceso descubre que su amor por la familia es mucho más fuerte.

5-Danny 45. Los dramas carcelarios han sido una constante con el nacimiento

del cine dominicano en su actual desarrollo, incluso antes de la entrada en

vigencia de la Ley Nacional 108-02), con La Victoria —El cuarto hombre—

(Pinki Pintor, 204); para estrenar la Ley Nacional de Cine con El Rey de

Najayo, con Manny Pérez de protagonista y Fernando Báez Mella (EPD), como

director, seguidos luego por trabajos como Carpinteros (José María Cabral,

2017). Para el caso de este drama dirigido por Gibert de la Rosa, estamos en

presencia de una generación nueva que retoma un personaje real y alcanza un

enorme realismo en sus escenas. Fue una noble sorpresa la que ofreció este

elenco, mayormente joven, reforzado con el aporte de los muy veteranos

Miguel Ángel Martínez, Jansel Santana, Ramón Émilio Candelario y Antonio

Melenciano.

Género: Drama Director Gilbert de la Rosa Reparto: Miguel Ángel Martínez,

Jalsen Santana, Ramón Emilio Candelario, Antonio Melenciano, Raymond

Moreta.

Sinopsis: La historia de un recluso que se convirtió en el jefe clandestino de la

prisión más peligrosa de República Dominicana.

MENCIONES DE HONOR:

Freddy. Emotiva, muy emotiva, pero incompleta, esta produccion (sobre todo al

final con el sepelio de Beras Goíco), se ha hecho desde de perspectiva del

amor de un hijo a su padre.

Su principal éxito es la recreación de las diversas épocas históricas que vivió el

talento, en especial la de la Guerra Constitucionalista, aun cuando este aspecto

no ha sido resaltado por la crítica de cine.

Se trata de una producción fílmica que no abarca la inmensidad del talento del

personaje tratado, adolece de ausencias en la historia, por lo que hubiera sido

más adecuado adoptar el género documental y enfocarse en su labor

filantrópica y artística. En el plano actoral, resalta Augusto Feria, quien debería

ser muy tomado en cuenta por los premios artísticos, como actor del año en

cine y teatro (por su interpretación de Trujillo, en La Fiesta del Chivo, versión de

Manuel Chapuseaux).

Género: Drama. Director. Giancarlo Beras-Goico Reparto: Augusto Feria, Luis

José Germán, Pepe Sierra, Héctor Aníbal, Giancarlo Beras-Goico. Sinopsis: La

vida del productor de televisión dominicano Freddy Beras-Goico.

El Plan. Una historia que se traduce en una fábula de alto interés humano,

social, muy atractiva y desarrollada desde un criterio provincial por la directriz

de su creador, Robert Cornelio, que evidencia la necesidad de la

descentralización de la industria del cine.

Género: Drama. Director Robert Cornelio

Reparto: Angela Bernal, Ubaldo Brito, Exmín Carvajal, Herbert Concepción.

Sinopsis: Tres niños de la calle que crecieron en el mismo barrio, intentan

ganarse la vida. La misteriosa aparición de un camión blindado cambiará la

vida de estos niños, quienes de adultos buscarán vengarse de los

responsables de su tragedia.

Pies de foto:

Colao 2 (Frank Perozo) resulta la mejor de las comedias de 2023 al ofrecer una

aleccionadora historia de amor y drama amigable.

La hembrita (Laura Amelia Guzmán) ocupa el primer lugar en los dramas.

Convivencia fue toda una sorpresa.

Laila-Taveras-y-Àngel-Muñiz-en el rodaje de Sola a los 40.

Teacher Mechy (Frank Perozo) con el protagónico de Cheddy García, logra

impactar el público por su historia de valores

El Vendedor de arte (Marcel Fondeur) es otra producción que evidenció el

avance cualitativo de la industria audiovisual dominicana.