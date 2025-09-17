Comisión de Medio Ambiente del Senado aprueba Resolución en favor de la titulación de familias de Las Salinas y la protección de las Dunas de Baní

La Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República aprobó este martes una resolución sometida por el senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación, mediante la cual se solicita al Presidente de la República instruir a la Comisión Nacional de Titulación para canalizar y regularizar los derechos de títulos de los habitantes de la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, municipio Baní, al tiempo que se instruye reforzar la vigilancia y protección de las Dunas de Baní, uno de los ecosistemas más valiosos y singulares del Caribe.

La resolución aprobada por la Comisión establece de manera categórica que las familias de Salinas de Puerto Hermoso están asentadas históricamente fuera de los límites del área protegida, por lo que el proceso de titulación no afecta ni compromete en modo alguno el monumento natural de las Dunas de Baní. Su propósito es garantizar a estas familias seguridad jurídica, acceso a crédito, fortalecimiento de su patrimonio familiar y mejores oportunidades de desarrollo, sin poner en riesgo el patrimonio ambiental.

Al referirse a la iniciativa, el senador Julito Fulcar declaró y ratificó su compromiso con el medio ambiente y, de manera especial, con el cuidado y protección de las Dunas de Baní:

“Este paso representa un acto de justicia social con las familias de Las Salinas, pero al mismo tiempo reafirma nuestro deber de preservar las Dunas como monumento natural de todos los dominicanos. No hay, ni habrá, afectación alguna a este valioso ecosistema; por el contrario, reforzamos nuestro compromiso de protegerlo”, afirmó el legislador.

La resolución además instruye al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar la vigilancia frente a ocupaciones ilegales, extracción de arenas y otras actividades ilícitas, que ponen en riesgo la conservación de este ecosistema único.

Con esta decisión, la Comisión de Medio Ambiente del Senado despeja toda duda o información confusa respecto a las Dunas de Baní, dejando claramente establecido que la iniciativa legislativa se limita a la titulación de terrenos fuera del área protegida y a la defensa activa de este monumento natural.