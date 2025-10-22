COE reporta 24 acueductos fuera de servicio y alerta sobre riesgo de inundaciones

Santo Domingo.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, informó que 24 acueductos se encuentran fuera de servicio en diferentes puntos del país, lo que afecta a más de 346 mil usuarios.

Méndez explicó que en algunos casos la suspensión se realiza de manera preventiva, para evitar daños mayores en las infraestructuras ante el aumento de la turbidez del agua o posibles crecidas de los ríos provocadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa.

El titular del COE señaló que se han preposicionado equipos de abastecimiento, alimentos, colchonetas y enseres en las provincias bajo mayor riesgo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Obras Públicas, la Defensa Civil y los ayuntamientos, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante emergencias.

Inundaciones urbanas y rurales

Advirtió que los suelos se encuentran saturados debido a las constantes precipitaciones registradas durante el mes de octubre, lo que aumenta el peligro de inundaciones urbanas y rurales.

«Todo lo que caiga va a correr superficialmente, por eso pedimos a la población mantenerse alerta y seguir las orientaciones oficiales», enfatizó Méndez.

El funcionario también informó que el presidente Luis Abinader convocó a una reunión de seguimiento para las 4:00 de la tarde en el Palacio Nacional, donde se evaluarán las condiciones del país y las medidas a adoptar en las próximas horas.

«El comportamiento de la atmósfera es muy dinámico y puede cambiar de un momento a otro», recordó el director del COE.