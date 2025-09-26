COE declara 30 provincias en riesgo por vaguada y onda tropical

SANTO DOMINGO, RD- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró 30 provincias en alerta, colocando en roja al Gran Santo Domingo y a otras cuatro provincias producto de la incidencia de una vaguada y una onda tropical que generan estragos en el país

El país está bajo lluvia y aquí en el Gran Santo Domingo y algunas zonas del país estos aguaceros han causado estragos

Hasta el momento más de 300 viviendas han sido afectadas a nivel nacional y casi 2 mil personas desplazadas y 9 comunidades incomunicadas

Las alertas aumentan a medidas que pasan las horas.

Las demarcaciones en alerta representan un riesgo inminente por las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas repentinas que podrían comprometer la seguridad de la población y de infraestructuras públicas y privadas.

Las autoridades llaman a los ciudadanos a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta

Precisamente estás condicionantes del tiempo obligaron al Ministerio de Educación a activar su protocolo de seguridad y autorizó la suspensión de docencia en los centros considerados vulnerables por su cercanía a cañadas, ríos o zonas de riesgo de inundación, la medida se tomó luego de que muchos padres ya habían dejado a sus hijos en escuelas y colegios

Asimismo, el Ministerio de Administración Pública ordenó a terminar la jornada laboral en el día de hoy a las 12 del medio día

La Universidad Autónoma de Santo Domingo también suspendió la docencia a partir de las 12 del mediodía.

Los organismos de socorro han alertado que las lluvias continuarán durante el día y podrían extenderse hacia otras provincias en el transcurso de la noche.