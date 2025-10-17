Cleaner Studio Luxury Place realiza nueva alianza estratégica con Santo Domingo Motor y la marca Cadillac e Infiniti

Mediante un cóctel realizado especialmente para un grupo selecto de clientes exclusivos, los ejecutivos de Cleaner Studio The Luxury Place, “La casa de automóviles #1 del Caribe”, con más de 18 años de experiencia en el sector automotriz, anunciaron su nueva alianza estratégica con Santo Domingo Motors y las prestigiosas marcas Cadillac e Infiniti.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer dos grandes lanzamientos que marcan un nuevo capítulo en la historia del lujo automotriz en República Dominicana: el nuevo Cadillac Escalade 2026, símbolo de poder, tecnología e innovación estadounidense, y El Infiniti QX80, un SUV que redefine la elegancia contemporánea con un diseño imponente, materiales de la más alta calidad y una experiencia de conducción excepcional. El cóctel se realizó en las nuevas instalaciones de Cleaner Studio ubicado en la Avenida 27 de Febrero #362, del sector Bella Vista.

El señor Yasser González, CEO de Cleaner Studio, The Luxury Place, expresó que esta alianza representa un paso importante en el compromiso de ofrecer a sus clientes lo mejor en movilidad de lujo de alto nivel. “La llegada de Cadillac, con su Escalade Estandarte, y de Infiniti con su poderosa QX80, eleva la experiencia premium que caracteriza a Cleaner Studio”, afirmó González. González aprovechó la ocasión para informar que desde el jueves 23 al domingo 26 de octubre del presente año, todos los clientes podrán contar con los mejores planes de financiamiento del mercado a través de la feria de automóviles más importante del país, Expomóvil Banreservas 2025. Además de la facilidad de tener hasta siete años para pagar, comenzando en febrero del año 2026, y hasta un 90% de financiamiento. Por otro lado, el alto ejecutivo informó que también contarán con el respaldo y financiamiento de todas las entidades bancarias del país.

De su lado, el señor Aníbal Rodríguez, CEO Ejecutivo de Santo Domingo Motors, expresó la emoción que siente la empresa de su nueva alianza comercial con Cleaner Studio y poder mostrarles a los presentes estos nuevos modelos de dos marcas icónicas que han marcado el estándar de calidad y sofisticación en la industria automotriz durante décadas. Rodríguez afirmó además que la integración de Cadillac e Infiniti al portafolio de vehículos de lujo de Cleaner Studio responde a la creciente demanda en el mercado dominicano de este estilo de movilidad de alto lujo y reafirma su misión de traer las marcas más prestigiosas a la región.

Por otro lado, el señor Pedro Ruiz, Gerente de la División de Vehículos de Lujo de Santo Domingo Motors, afirmó que año tras año estas exclusivas marcas cumplen con su promesa de ofrecer a los clientes innovación y exclusividad, para continuar siendo pioneras en el mercado automotriz de lujo. “Hoy presentamos nuestro modelo Escalade 2026 y el nuevo Infiniti QX80, íconos de la excelencia e innovación que elevan el lujo a su más alto nivel”, concluyó Ruiz.