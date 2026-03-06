- Publicidad -
Moisés Acevedo, Raymond Marcelino, Eliana Wessin y Alexbry Fernández
Sociales

Check Point junto a Asystec realizaron conferencia de las capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management

PRIMICIAS DIGITAL6 de marzo de 2026
2 1 minuto de lectura

Santiago De Los Caballeros. Marzo 2026 Las empresas  Check Point Software Techonologies, junto a Asystec  realizaron conferencia de las  capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management, a un exclusivo grupo de profesionales.

Raymond Marcelino, CEO de la Empresa ASYSTEC, señaló que la misma se efectuó en unos de los salones del AC Hotel By Marriot, Santiago De Los Caballeros, El título de la conferencia Titulada CTEM: De la Visibilidad a la acción, donde los expositores fueron Eliana Wessin Amadis, Territory Manager, Alexbry Fernández, Security Engineer y por ultimo Moisés Acevedo, EM Specialist de la empresa Check Point.

Expositor Moises Acevedo EM Specialist Chek Point
Pavel Mejía y Wisem Chame
Víctor Espinal y José De La Cruz
Sarilys Peña, Ayleen García y Charlette Jáquez
Leoncio y Orlando Rodríguez
Damián López, Freddy Volmar y Ronald González
Héctor Rodríguez y Wisem Chame

Fue una experiencia diseñada para transformar la manera en que las organizaciones gestionan su estrategia de Ciberseguridad, pasando de la simple visibilidad a la ejecución efectiva; Además presentaron en un exclusivo encuentro  con profesionales donde enfocaron  las capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management, diseñada para fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones dominicanas.

La conferencia destacó tres pilares clave:

Inteligencia de amenazas global para identificar campañas activas, vulnerabilidades explotadas e infraestructura maliciosa en tiempo real.

Priorización de vulnerabilidades basada en explotabilidad real, contexto del negocio y efectividad de los controles existentes.

Remediación segura y automatizada, que permite aplicar acciones como virtual patching y activación de IPS a escala, reduciendo riesgos sin interrumpir la operación.

Con estas capacidades, Check Point reafirma su compromiso con elevar el nivel de seguridad cibernética en la región.

 

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL6 de marzo de 2026
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Unapec inaugura exposición CREARE 2026 que transforma frases y dichos dominicanos en arte visual

6 de marzo de 2026

Inauguran Pluyer Pollos Parador

3 de marzo de 2026

Primicias 2026 en las Tertulias Uasdiana, Bohemia, Sirena Churchill, 360 y otras, grandes encuentros abordan temas de gran interés

1 de marzo de 2026

Agustín Cortés Robles pone en circulación “El Voto del Pueblo Dominicano

28 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!