Antonio Amador VP de ventas de Latam Check Point, Pavel Mejía de Asystec, Eliana Wessin, Territory Manager de Check Point, Marcela Vega, partner manager Check Point y Ing. Raymond Marcelino, Ceo de Asystec
CEO de ASYSTEC participó junto al CEO y líderes internaciones de la Industria en Ciberseguridad Check Point

PRIMICIAS DIGITAL22 de febrero de 2026
Denver, Colorado, febrero del 2026. En aras de seguir educando y actualizando a todos sus clientes en el área de Ciberseguridad, el Ing. Raymond Marcelino, CEO de Asystec, empresa líder en Tecnología de información y Seguridad con 30 años interrumpidos en todo el país, brindándole soluciones a las empresas del sector financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gobierno y PYMES, participó juntos a sus aliados y lideres internacionales desde el año 2023 Check Point en el Partner event SKO 2026, celebrado en Denver, Colorado.

El Ingeniero Raymond Marcelino participo en las presentaciones de los cuatro nuevos pilares de la empresa, se reunió con los lideres de Latinoamérica y manifestó su satisfacción de poder reunirse y conversar 1:1 con el líder de la empresa, su CEO Nadav Zafrir, en el Colorado Convention Center, donde conversaron sobre el roadmap de soluciones, estrategias y crecimiento en el país y la región, fortaleciendo y ampliando los lazos de negocios entre ambas empresas.

En dicha reunión se agregó, además, la importancia del apoyo a nivel ejecutivo y los lideres y representantes locales de la marca, cuya sinergia, apoyo, trabajo en equipo, fortalezas y la alta accesibilidad a sus líderes, ha permitido un crecimiento sostenido y exponencial en los últimos anos a nivel del territorio, lo que ha sido un ejemplo para la región.  También resaltó la fuerte cultura de colaboración entre Check Point y Asystec y la disposición constante y acompañamiento de la marca y sus representantes locales a las iniciativas estratégicas que permiten construir una relación de confianza a largo plazo para el beneficio de la industria y del país.

